Intralogística aposta cada vez mais na tecnologia

Aumento da eficiência e performance juntamente com economia de recursos estão entre os principais desafios enfrentados no mundo corporativo. Na área da logística o cenário não é diferente. Por essa razão, o crescimento do investimento em ferramentas tecnológicas para automação e gerenciamento de dados tem apresentado crescimento no setor.

De acordo com o Raio X da Logística no Brasil - relatório 2023, publicado pela Trackage, 42,9% das empresas investem em três ou mais softwares de tecnologia. Uma das áreas da logística que mais tem apresentado soluções inovadoras na busca por eficiência é a intralogística, que consiste na parte interna que abrange a gestão de armazenagem, estoque e outros aspectos com abordagens cruciais que são fundamentais na otimização das operações.

Esse processo aperfeiçoado proporciona uma logística personalizada que vai além do enfoque comercial diário para contemplar uma visão mais abrangente. O diferencial dessa abordagem reside nas peculiaridades do projeto que está em execução, no qual o entendimento do problema do cliente, a metodologia de execução e os resultados obtidos são essenciais.

"Fora do armazém, as plataformas de visibilidade de transporte podem aprimorar a colaboração entre expedidores, transportadoras e provedores de logística, oferecendo ideias sobre a atividade e a capacidade da transportadora", informa Jazeel Santos, diretor da Divisão Logística do Grupo GPS.

Investir em intralogística é uma prática fundamental para que as empresas tenham mais controle de seus custos operacionais. Ao contar com soluções voltadas para sua logística interna, as companhias têm a possibilidade de otimizar seus processos internos, reduzir erros, melhorar a eficiência operacional e, consequentemente, exercer controle mais preciso sobre os custos operacionais.

"Em um ambiente de alta competição, no qual a logística representa um diferencial para os resultados do negócio e para sua saúde financeira, não há para onde fugir. É preciso incorporar práticas cada vez mais avançadas de intralogística", afirma Murilo Namura, Head of Sales da Área de Equipamentos da Pitney Bowes, multinacional especializada em soluções de logística, envio de documentos, encomendas e pacotes.