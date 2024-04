Bertic desenvolve soluções para automação logística e rastreabilidade

Fundada em abril de 2022, a Bertic é uma startup de base tecnológica que desenvolve software como serviço (SaaS) para automação logística e rastreabilidade. A motivação dos seus fundadores veio da visão de melhorar a vida das pessoas através da tecnologia. No mundo dos negócios, as transações comerciais entre quem vende, compra e transporta enfrentam diversos desafios e problemáticas relacionadas à falta de interoperabilidade, centralização de informações e inconsistências, além de altos custos resultantes de improdutividade pela ausência de padrões, burocracia e retrabalho. "Na prática, estamos falando de problemas recorrentes no processamento de pedidos, controles de estoque, validade de produtos, extravios, erros de separação e embarque. Nos propomos a mudar essa realidade no desenvolvimento guiado pelos princípios da Indústria 4.0, IoT e omnichannel", explica o founder e CEO da Bertic, Igor Hoelscher. A Bertic está incubada no Feevale Techpark Hub One de Novo Hamburgo.

JC Logística - Qual é o mercado atendido e quais são os principais clientes?

Igor Hoelscher - Nosso projeto tem como princípio a escalabilidade com software em nuvem e podermos atender diferentes segmentos. Nosso mercado inicial é o Brasil, no entanto, estamos preparados para avançar multilíngue e expandir a distribuição da plataforma em outros países no futuro. Atualmente, nossos principais clientes são do setor calçadista (Via Marte), produção de embalagens (Gold Bag Embalagens), couros (OCM Couros) e injetados (Alpasso Injetados). Este último, uma POC envolvendo o fornecimento de solados para a A. Grings S.A. (Piccadilly) com quem possuímos uma integração para processar pedidos em tempo real.

Log - A Bertic oferece soluções para a inovação aberta. O que isto significa?

Hoelscher - Compreendendo que uma empresa de inovação aberta se baseia na colaboração com parceiros externos para inovar, na interação e desenvolvimento de ideias através de universidades, startups, empresas de diferentes setores, instituições, entre outros, nos consideramos uma solução para inovação aberta. A Bertic incorpora uma série de elementos de tecnologia e processos para levar as melhores soluções ao mercado, não somos amarrados a uma tecnologia ou processo específico, o que abre caminhos para inovação aberta com a possibilidade de integrar novas tecnologias e desenvolver ideias inovadoras. Nosso modelo de negócio tem a visão de evolução contínua e 100% da nossa plataforma possui integração via interface de programação de aplicações (API, de Application Programming Interface) em formato de padrão aberto, flexível, de troca de dados simples e rápida (JSON). Não substituímos sistemas existentes, nos apresentamos como complementares em um mundo de alta complexidade e interdependência - modelo orgânico, contrapondo de uma vez por todas os modelos lineares. Para nós a competição é saudável e inevitável para motivar e incentivar a inovação na resolução de problemas. Assim, nos mantemos aptos para colaborar.

Log - Como as soluções podem ajudar um negócio a escalar otimização e eficiência logística? É possível atender todos os portes e segmentos?

Hoelscher - O foco da Bertic é na organização interna. Se olharmos para um sistema orgânico, ele parte de um ponto central e se expande. Assim, alcançar a rastreabilidade, resultante do uso correto de identificadores, processos e da capacidade de integração para acompanhar a trajetória de uma mercadoria, não pode ser diferente. A informação parte da origem e o próximo elo da cadeia aproveita, seguindo o fluxo e realizando os registros. O que queremos dizer com isso, por exemplo, é que não faz nenhum sentido eu chegar no meu trabalho todos os dias e ter que receber um e-mail com pedidos e redigitar a informação no meu sistema de gestão, ou mesmo ficar exportando e importando manualmente arquivos em diferentes formatos de integração. Computadores são programáveis para trocar informações entre si, seguindo protocolos, e a internet expandiu fantasticamente essas possibilidades. A etapa de processamento de pedidos citada é um dos tantos exemplos que poderiam ser dados no que diz respeito à automação transacional. Então, é automatizando e seguindo padrões que a mágica da otimização e eficiência logística acontece: menor intervenção humana possível em tarefas e atividades burocráticas, repetitivas que induzem ao erro por execução manual para que computadores possam realizá-las de maneira escalável.

Log - Qual é a proposta do software como serviço (SaaS)?

Hoelscher - Nosso propósito é facilitar a vida das pessoas através do uso de tecnologias. Entregamos um software em nuvem de rápida e fácil implementação para revolucionar a logística. Queremos liberar as equipes dos problemas recorrentes na administração de documentos, pedidos, estoque, extravio de mercadorias, erros de separação e embarque. A Bertic é orientada a dados para a gestão e tomada de decisões, as equipes podem ser mais criativas, analíticas e estratégicas. E acreditamos que a rastreabilidade é chave para atender requisitos de sustentabilidade, já que tudo se torna auditável, assim como auxiliará a mitigar problemas de pirataria e falsificação, combater e administrar sinistros por roubo de carga.

Log - Como a Bertic trabalha as questões de automação e rastreabilidade? Existe alguma padronização?

Hoelscher - O desenvolvimento é guiado por protocolos, normas, regulamentações e boas práticas para um ótimo encadeamento de processos e convergência do físico com o virtual. Estamos orientados à ISO e, fundamentalmente, aos padrões globais GS1 Brasil - Associação Brasileira de Automação, que definem codificação única e inequívoca para produtos, localização e ativos, resultando em ganhos de otimização logística e facilidade no intercâmbio eletrônico de dados para a interoperabilidade e eficiência nas transações comerciais. Os microsserviços da plataforma Bertic envolvem cadastros, pedidos, produção, estoque e expedição. É difícil pensar em eficiência na administração, comércio e transporte sem falar em GS1. É a organização internacional responsável por garantir unicidade de codificação sobre um conjunto de elementos chave em logística: identificação de produtos e suas diferentes possibilidades de embalamento, localização e ativos. É possível ter organização interna, da porta para dentro da empresa, sem considerar a GS1? Sim! No entanto, ninguém é sozinho, todos compram e vendem produtos ou serviços e isso torna o padrão da GS1 muito importante, senão indispensável. Na Bertic, entregamos a solução nos padrões GS1 e padronizamos o uso da serialização, é como se cada produto nascesse com um CPF. Primeiro, a fim de obter ganhos operacionais. Segundo, para prover aos clientes as soluções do GS1 Digital Link, aplicação a ser utilizada de maneira intuitiva e automática para levar informações ao consumidor via Web e, adicionalmente, poderá ser uma ferramenta de marketing, comercial, programas de fidelidade, SAC ou outros, a critério da empresa explorar o seu uso. A URL será acessível via QR Code ou outras formas que o link pode ser fornecido. Sobre a segurança da informação, seguimos a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), mesmo que nossos serviços sejam usados, em sua maioria, por pessoas jurídicas (B2B). Todos os dados armazenados na plataforma são guardados em um banco de dados com criptografia aplicada aos dados em repouso (armazenados em disco) que, quando transferidos, os dados também recebem uma camada de criptografia em trânsito através de TLS (de Transport Layer Security), um protocolo de segurança que oferece privacidade e integridade de dados em comunicações pela Internet. Os dados de cada cliente são separados logicamente no banco de dados por identificadores de assinante da plataforma. Assim, por exemplo, não é possível um assinante ter acesso a dados restritos de outro membro da plataforma.

Log - Quais são as expectativas para 2024?

Hoelscher - Com a Bertic todos que participam da transação comercial podem estar conectados em rede dentro do mesmo ecossistema ou através dos seus sistemas integrados, trocando informações em tempo real. Estamos muito otimistas em relação à 2024 com o lançamento do MVP. A plataforma deve estar disponível para assinatura a partir do segundo semestre. A Bertic é fruto de muito estudo e vivência, mapeando as problemáticas e desafios que envolvem logística. Sabemos que muitas empresas não investem em sistemas ou adicionam novas funções, porque são geralmente difíceis de implementar e onerosos para adquirir e manter. Queremos mudar essa realidade! Para compreender o tamanho de mercado, segundo dados da RAIS/MTE de 2021, são cerca de 1,86 milhões de empresas entre indústria (17,5%), comércio (67,2%), transporte (6,7%) e armazém, depósito, carga e descarga (8,6%). Selecionando apenas a fatia da indústria, estamos falando de 326 mil estabelecimentos, com 99,4% entre micro, pequenas e médias empresas, e 0,6% grandes empresas, conforme classificação do porte pelo número de funcionários.

