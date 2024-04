Emissão de debêntures de infraestrutura é regulada

Segundo o Ministério da Fazenda, essas condições permitirão às empresas emitir as debêntures em um momento de menor risco do projeto, o que reduz o custo de captação dos recursos.

A nova modalidade permite que a empresa emissora deduza os juros pagos na apuração de seu lucro líquido e na sua base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) . Além disso, permite a exclusão adicional de 30% dos juros pagos no exercício na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL, e amplia o prazo de 24 para até 60 meses para retroagir na quitação dos gastos, despesas ou dívidas possíveis de reembolso com os recursos captados.

"Na área de infraestrutura, são enquadráveis como prioritários exclusivamente projetos de investimento cujas intervenções atendam, simultaneamente, às seguintes condições: 1) sejam objeto de instrumento de concessão, permissão, autorização, arrendamento ou, no caso de saneamento, do contrato de programa; e 2) envolvam ações de implantação, ampliação, recuperação, adequação ou modernização", estabelece o decreto.

De acordo com o decreto, somente poderão emitir os papéis os projetos de geração por fontes renováveis, transmissão e distribuição de energia elétrica; gás natural; produção de biocombustíveis e biogás, exceto a fase agrícola; produção de combustíveis sintéticos com baixa intensidade de carbono; hidrogênio de baixo carbono; captura, estocagem, movimentação e uso de dióxido de carbono; e dutovias para transporte de combustíveis, incluindo biocombustíveis e combustíveis sintéticos com baixa intensidade de carbono.

O governo publicou, no Diário Oficial da União (DOU) de 27 de março , o decreto que estabelece os critérios para o enquadramento de projetos aptos a emitirem debêntures de infraestrutura, que dão incentivo fiscal ao emissor. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o decreto em cerimônia na terça-feira, 26 de março, no Palácio do Planalto.

Brasil tem condições de acelerar a descarbonização do mundo todo

Ele disse estar confiante na aprovação do marco regulatório do setor pelo Congresso Nacional ainda no primeiro semestre deste ano. Após essa aprovação, o País poderá iniciar os projetos de geração de energia elétrica eólica no mar, uma das principais soluções para ajudar no processo de combate ao aquecimento do planeta.

"O Brasil tem uma grande oportunidade de liderar o offshore e temos condições de acelerar o processo de descarbonização do mundo todo", afirmou Rollemberg durante a abertura do segundo e último dia do evento.

Ele anunciou, durante a segunda edição da Brazil Offshore Wind Summit , no Rio de Janeiro, a criação de um grupo de trabalho com representantes do governo e do setor de energia eólica, e outras renováveis, para planejar a entrada dessa nova tecnologia no Brasil e como atrair outras empresas para impulsionar a economia.

O Brasil não deve ser um mero produtor de energia eólica offshore, mas atrair empresas da cadeia de suprimentos e as eletrointensivas que precisam se descarbonizar , disse o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério da Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Rollemberg .

Setor portuário busca oportunidades para contribuir com a redução de CO2

A Câmara do Comércio do Rio Grande foi palco do II Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul RS, na semana passada, que reuniu especialistas, autoridades e líderes do setor para discutir o futuro da economia azul na região sul do Brasil. Um dos painéis de discussão foi dedicado ao tema "Oportunidades para o Setor Portuário no Processo de Descarbonização". Sob a mediação de Arthur Rocha Baptista, esse painel contou com a participação de Edisiene Correia, Gerente de Desenvolvimento de Eólicos Offshore da Shizen do Brasil, Henrique Ilha, Diretor de Meio Ambiente da Portos RS e Luciano Cesar Lucas, Gerente de Compras da Mingyang Energy.

O debate foi rico em insights sobre como o setor portuário pode se adaptar e contribuir para a descarbonização, um desafio global cada vez mais premente. Os painelistas compartilharam suas experiências e visões sobre as medidas necessárias para reduzir as emissões de carbono associadas às operações portuárias. Um ponto de destaque durante o painel foi a menção feita pelo Diretor de Meio Ambiente da Portos RS, Henrique Ilha, sobre o pacto assinado pela empresa, evidenciando o compromisso da instituição com a descarbonização e o desenvolvimento sustentável.

"A Portos RS incorporou em seu planejamento estratégico as premissas qualitativas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tornando-se parte integrante da agenda ambiental institucional", disse o diretor da Portos RS. Segundo ele, a instituição está empenhada em gerir seus recursos e projetos portuários de forma responsável do ponto de vista ambiental, aplicando práticas alinhadas ao desenvolvimento sustentável e à preservação do meio ambiente.

Vale ressaltar que a Portos RS participa ativamente do Programa Brasileiro GHG Protocol, reduzindo emissões e mitigando impactos ambientais. Colabora com atores marítimo-portuários para implementar políticas alinhadas aos ODS e à Agenda 2030 da ONU. Sua integração ao Pacto Global da ONU - Rede Brasil em 2024 reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. O painel sobre descarbonização do setor portuário destacou a importância de iniciativas e estratégias inovadoras como essa para enfrentar os desafios ambientais e econômicos do século XXI, garantindo um futuro mais sustentável para as gerações futuras.