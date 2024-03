BYD quer impulsionar a logística verde no Brasil

De São Paulo

A BYD, fabricante chinesa de veículos de nova energia (NEV), apresentou diversas novidades durante a 28ª Intermodal South America, feira de transporte, logística e comércio exterior que ocorreu entre os dias 5 e 7 de março, em São Paulo. Quem passou pelo estande da companhia teve a oportunidade de conhecer a solução completa de geração e armazenamento de energia limpa e logística verde desenvolvida pela empresa, além do BYD Dolphin Mini, o rebocador BYD Green Tug e empilhadeiras movidas à bateria de fosfato de ferro-lítio.

"A BYD é pioneira e revolucionou o mercado brasileiro de equipamentos de logística 100% elétricos. Temos mais de dois mil equipamentos em atuação em diversas grandes operações espalhadas pelo País. Com um produto de qualidade, a segurança de uma grande marca e a economia e sustentabilidade trazidas por nossos equipamentos, temos certeza que a BYD é a melhor opção para impulsionar a logística verde brasileira", destacou Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD.

Um dos principais destaques no estande da marca foi o BYD Dolphin Mini, versão reduzida do BYD Dolphin, lançado em junho do ano passado, grande sucesso de vendas no setor de veículos elétricos em 2023, com 6.806 emplacamentos. Segundo a montadora, o Dolphin Mini é o carro com melhor eficiência energética do País, fazendo o equivalente a 70km por litro de gasolina na comparação com um carro a combustão. Na cidade, a autonomia do modelo pode chegar a 405 km. Com o formato mais compacto que chega ao mercado com valor inicial de R$ 115.800,00, a BYD pretende crescer ainda mais no segmento.

O modelo, conforme explicou Antunes, é um dos que será produzido na futura unidade em Camaçari, na Bahia. A primeira fábrica de carros elétricos no Brasil será erguida no terreno que era da Ford, com investimento de R$ 3 bilhões. A produção deve começar entre o fim deste ano e o início de 2025 e a capacidade instalada será próxima de 150 mil veículos por ano na primeira fase de implantação.

Ainda no nicho de veículos, a BYD apresentou o caminhão urbano ET5 7.200 com PBT de 6,7 toneladas e capacidade de carga líquida de 3,9 toneladas. O modelo tem uma autonomia de 185 km e pode ser recarregado em 1,5 hora em carregadores de maior potência. Segundo o chefe de vendas da BYD Brasil, Fábio Campos, o caminhão se destaca pela capacidade de carga combinada à autonomia, devendo atrair a atenção de operadores logísticos e de locadoras.

Outra novidade levada à feira foi o rebocador BYD Green Tug com capacidade de carga de até 25 mil kg. O rebocador 100% elétrico tem autonomia para três turnos de operação e tempo de carregamento de apenas 3 horas, sem a necessidade de salas de baterias.