Empresas apresentam novidades voltadas ao setor logístico

A 28ª Intermodal, feira de logística, do transporte de carga, da intralogística e comércio exterior que ocorreu entre os dias 5 e 7 de março, reuniu mais de 500 marcas expositoras de 15 países que apresentaram diversos lançamentos de produtos. Cerca de 44 mil profissionais passaram pelo São Paulo Expo durante os três dias do evento, superando as edições anteriores.

Entre os estreantes na feira, o Grupo Apisul, fundado há 38 anos no Rio Grande do Sul, apresentou sua linha de produtos com mais de 30 soluções personalizadas para seguros (Apisul Corretora), gerenciamento de riscos (Multisat), inteligência logística (Integra), regulação de sinistros (Excel) e meios de pagamento (Apisul Card). "Começamos em Porto Alegre trabalhando na área de seguro de vida e empresarial e fomos crescendo para o segmento de transporte de cargas, sempre com a visão que, no lugar de terceirizar, era preciso oferecer os serviços dentro da empresa", conta Paulo Cunha, presidente do Grupo Apisul.

Para o empresário, a participação na feira foi bastante positiva. "Estar na Intermodal foi uma oportunidade de acessar novos players e apresentar o que de melhor sabemos fazer que é cuidar do caminho para que cargas cheguem ao seu destino íntegras e com segurança. A feira concentrou diversas empresas dos setores de logística, transporte de carga, intralogística e comércio exterior e notamos o grande interesse deste público por soluções de seguros e gestão de risco para monitorar todos os tipos de cargas com agilidade e segurança. Fechamos a nossa participação com saldo positivo de prospecções e possibilidades de negócios futuros com clientes que buscam tecnologia de ponta e o uso de um ecossistema multimodal para suas operações", frisa Cunha.

Outra empresa que participou do evento pela primeira vez foi a Linear Softwares Matemáticos, de São Paulo. A desenvolvedora de soluções para a otimização de processos de supply chain apresentou ferramentas para solucionar os desafios complexos da cadeia, destacando-se o planejamento logístico e de produção para diversos setores da indústria e do varejo, como lácteos, proteína animal e cosméticos. Entre os clientes no portfólio estão nomes, como BRF, Ambev, Natura, Boticário e outras.

Os produtos da Linear adotam conceitos de otimização, simulação, Inteligência Artificial (IA) e estatística. "Na prática, a IA é o motor para a demand sensing entender o comportamento diário de uma pessoa ou uma região e tomar as melhores decisões de posicionamento de um produto. Muitas vezes faltam dados das empresas para o algoritmo conseguir aprender", avalia o sócio e diretor comercial da Linear Softwares Matemáticos, Fabio Sas.

São adotados três níveis: estratégico, tático e operacional, que possibilitam desde dimensionar a melhor forma de utilizar as estruturas e os ativos como os Centros de Distribuição (CD), quais os mercados a empresa pode atender, como fazer a distribuição dos produtos de acordo com a demanda e outras ações.

LEIA TAMBÉM: Inovação ainda é desafio para os portos brasileiros

A nstech, maior plataforma de soluções logísticas integradas do mundo, esteve na Intermodal pelo terceiro ano. O destaque da participação da nstech na feira foi o reforço da força do seu ecossistema e do seu portfólio de produtos por meio de uma ativação que selecionava as soluções logísticas mais eficazes para cada perfil de público, seja embarcadores, prestadores de serviços logísticos, corretoras, seguradoras e motoristas.

A empresa tem soluções como cadastro para motoristas, TMS, YMS, WMS, PEF (Pagamento Eletrônico de Frete), Torre de Controle, Gestão de Riscos, Roteirizador, gestão de entrega, entre outros.

Além de oferecer soluções no setor logístico, a ativação da nstech na Intermodal também apontou as principais ferramentas para ajudar com os desafios do setor agro, destacando a frente como um dos focos prioritários da empresa em 2024, lançado no final de 2023. "A diferença da solução da nstech foi que ela foi pensada e desenvolvida para resolver alguns dos maiores problemas do setor - altas taxas de sinistralidade e roubo de carga. A solução própria da nstech de cadastro utiliza reconhecimento facial, Inteligência Artificial e machine learning para examinar múltiplas variáveis em viagens com sinistros, adaptando-se continuamente para identificar o comportamento dessas variáveis em viagens com maior risco de roubo de cargas. Já são mais de 3 milhões de placas e 2,3 milhões de motoristas cadastrados", explica Thiago Cardoso, diretor de Agro da nstech.

Na empresa, que possui mais de 60 mil clientes no Brasil e na América Latina, o setor do agro representa pouco mais de 20% do faturamento. Entre os principais clientes estão JBS, Marfrig, Cargill, Bunge, Lactalis, Danone, Mosaic, Fertipar, Rumo e G10 Transportes.

"Na Intermodal 2024, notamos uma presença extremamente qualificada de clientes e atores do setor logístico. A geração de negócios e networking foi enorme durante o evento e com futuras conversas já agendadas, bem alinhadas ao propósito de oferecermos as melhores soluções e serviços, e integrar de forma colaborativa toda a cadeia de suprimentos: transportadores, operadoras, corretores ou empresas de seguros", avalia Cardoso.