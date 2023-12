Fruki Bebidas inaugura segundo Centro de Distribuição em Santa Catarina

Fruki Bebidas inaugurou seu mais novo Centro de Distribuição (CD) em Santa Catarina no dia 6 de dezembro. Localizado em Biguaçu, o CD Grande Florianópolis passa a responder pelo atendimento a 17 municípios do litoral catarinense, na faixa entre Laguna e Balneário Camboriú. As informações são da assessoria da empresa.

A cerimônia que marcou o começo das operações contou com as presenças da presidente e do diretor comercial da empresa, Aline Eggers Bagatini e João Miranda, além de autoridades locais, a exemplo do prefeito Salmir da Silva, do secretário de Desenvolvimento Econômico de Biguaçu, André Leal, e do vereador João Luiz Luz.





Com a abertura de mais um CD em SC – o primeiro foi inaugurado em 2019, em Blumenau –, a Fruki Bebidas demonstra a seus clientes e consumidores que segue atenta ao mercado catarinense e com estratégias robustas para ampliar investimentos no Estado, após sete anos de presença de suas marcas na região.

“A instalação da unidade na Grande Florianópolis leva em consideração a relevância da região para o estado de Santa Catarina, que destaca-se pela força econômica, pelo seu parque tecnológico e pelo turismo. É um orgulho estar aqui nesse lugar maravilhoso. A forma como a cidade nos recebeu foi o grande diferencial para a escolha por Biguaçu nessa inauguração estratégica. Todos os representantes públicos nos acolheram e acreditaram no potencial e na relevância da nossa empresa”, salientou a presidente da Fruki Bebidas, Aline Eggers.





A presença na Grande Florianópolis representa um marco na expansão da empresa. A proximidade com a capital catarinnese permitirá a otimização da logística, garantindo mais agilidade e qualidade de atendimento, além de proporcionar benefícios à região. “É uma satisfação receber esse novo Centro de Distribuição da Fruki no estado. Tenho certeza de que a empresa chega para se conectar com a população e investir no crescimento e no desenvolvimento da nossa cidade. A recepção proporcionada por nós à Fruki, mencionada pela presidente Aline, não representa nada além do que nossa obrigação e singela contribuição para que esse momento acontecesse”, acrescentou o prefeito de Biguaçu, Salmir da Silva.



Com mais de 3,2 mil m², a sede está localizada na rodovia SC-407. O CD tem capacidade de armazenar até 120 mil pacotes de todo o mix de produtos da Fruki Bebidas – composto pelas linhas de refrigerantes Fruki, refrescos Frukito, sucos Com/Tem, Tônica, Citrus, cervejas Bellavista, Elev Energy Drink e águas minerais Água da Pedra.



A abertura em Biguaçu coincide com o período de começo das atividades da nova fábrica da empresa, localizada em Paverama, no Rio Grande do Sul. Em fase de testes, a nova linha de envase responderá pela ampliação em 50% da capacidade produtiva da Fruki, que passará dos atuais 420 milhões de litros por ano para 620 milhões, impactando positivamente toda a área atendida pela empresa.



O CD Biguaçu é o oitavo da empresa gaúcha. Além dele e da unidade de Blumenau, a empresa também está fisicamente presente em Pelotas, Santo Ângelo, Canoas, Farroupilha, Osório e junto à matriz, em Lajeado.