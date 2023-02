Fruki registra crescimento recorde em 2022 e planeja construção de novo complexo no RS

Às vésperas de completar 99 anos, a Fruki Bebidas tem motivos de sobra para comemorar. Isso porque o balanço de 2022, mostra um crescimento recorde da empresa, com faturamento 28% maior que o ano anterior e volume de vendas 18% superior no mesmo período.

“Foi um ano de bastante movimentação de mercado, com ampliação de portfólio com produtos e novidades em algumas linhas, como os refrescos Frukito e o energético Elev, além da modernização de embalagens. Estamos sempre atentos às tendências para continuar inovando e surpreendendo nossos clientes. Com certeza, esse posicionamento reflete nos dados positivos”, salienta a diretora-presidente Aline Eggers.

O ano de 2022 foi marcado por ótima performance de todas as marcas da Fruki, com destaque para a linha de refrigerantes e o lançamento do primeiro produto sazonal Fruki Berga, agraciado pelo prêmio Carrinho Agas como lançamento do Ano. Outro produto premiado no ano foi a Água da Pedra, reconhecida como a marca preferida dos gaúchos em 2022 pelo Marcas de Quem Decide e Top Of Mind. Além dos números apresentados a empresa também fechou o ano com aumento de 8% no quadro de funcionários.

Já em 2023, a rede projeta dar continuidade nos impactos positivos apresentados no ano anterior. E busca atingir estes resultados a partir da construção de sua nova fábrica em Paverama, no Vale do Taquari, cujas obras foram iniciadas neste mês, com a terraplanagem do terreno. A expectativa é que o complexo seja inaugurado em novembro. Com investimento de R$ 174 milhões, o local responderá pela produção de 200 milhões de litros por ano, que se somam aos 420 milhões da fábrica de Lajeado, resultando em um incremento de 48% na capacidade total. “A fábrica de Paverama é um marco estratégico importante que nos habilita a acelerar o crescimento do negócio. Esse aumento de capacidade nos permitirá crescer em volume produzido nos produtos atuais e novos produtos, nossos ou de terceiros”, afirma o diretor industrial Júlio Nascimento.