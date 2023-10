Prolongamento da avenida Severo Dullius qualificará logística em Porto Alegre

Com a liberação na semana passada da circulação de veículos na avenida Severo Dullius, na Zona Norte de Porto Alegre, os motoristas que trafegam pela avenida dos Estados e pelas BR-116 e BR-290, a Freeway, e querem chegar na avenida Sertório já podem utilizar a via para encurtar o trajeto. A mesma situação ocorre no sentido contrário, para os condutores que estão nas avenidas Assis Brasil e Sertório e desejam chegar no Aeroporto Internacional Salgado Filho, ou nas BRs-116 e 290.

A obra de ampliação da Severo Dullius em dois quilômetros, desde a região do aeroporto até a avenida Sertório, recebeu um investimento de R$ 86 milhões. Iniciada em 2013, e prevista para ser concluída para a Copa do Mundo de 2014, que teve jogos disputados em Porto Alegre, foi concluída dez anos depois do prazo previsto. Nesta sexta-feira (6), equipes da construtora ainda estavam no local fazendo manutenções ao longo da via.

"O prolongamento da avenida Severo Dullius, na zona Norte de Porto Alegre, significa uma qualificação para as empresas de logística no bairro Anchieta, no entorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho e também no bairro Sarandi, que são locais diretamente impactados pela liberação da via". A avaliação é do secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, ao explicar que ainda não é possível quantificar o retorno financeiro com a conclusão dos trabalhos na via.

Segundo ele, o Aeroporto Salgado Filho e a Ceasa são os principais impactados pela melhor acessibilidade na região. "Acreditamos que todo o entorno da região da Severo Dullius deve receber um incremento imediato de investimento, dada a qualificação da logística, visto que a partir dali se torna mais fácil acessar outros pontos de Porto Alegre", ressalta.

Para Flores, o prolongamento da Severo Dullius terá impacto na mobilidade da cidade como um todo, e também será importante para o setor produtivo, porque liga com mais fluidez a Zona Norte da Capital com importantes setores da economia. Ele cita como exemplo o terminal de cargas do Aeroporto, a Ceasa e a logística da avenida das Indústrias.

O secretário destaca ainda a ligação da Severo Dullius com a BR-116, que impacta em outros importantes áreas como o Complexo do Porto Seco, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e até mesmo a Arena do Grêmio. "Acreditamos que além do ganho com a própria via, haverá ainda reflexos na Sertório e impacto no trânsito da Assis Brasil", conclui.