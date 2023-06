Empresas relatam bom desempenho na Transposul

Surpresa e satisfação com o bom ambiente de negócios. Foi assim que os mais de 100 expositores que participaram da 23ª Transposul, um dos maiores eventos do setor de transporte e logística do Brasil, definiram o evento que ocorreu de 20 a 23 de junho no Centro de Eventos da Fiergs.

Os números apurados pelo Setcergs (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul) corroboram o otimismo das empresas. Os negócios fechados a partir da feira devem movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão.

A movimentação foi intensa desde os primeiros dias do encontro. "O Setcergs foi o primeiro sindicato com o qual a TruckPag firmou parceria. Me impressionou como a diretoria é unida e atua, realmente, em prol do transporte rodoviário de cargas. Foi o Rio Grande do Sul que abriu as portas do setor para nós. Queremos continuar caminhando juntos, na estrada, de mãos dadas com os nossos parceiros gaúchos", destacou Kássio Seefeld, CEO da TruckPag.

Para a Omnilink, a TranspoSul, cumpre um papel importante no relacionamento com os clientes. A empresa apresentou inovações em segurança e tecnologia no gerenciamento de frotas.

"É a maior feira do setor no Sul do Brasil, e não poderíamos deixar de participar. Temos uma base forte na regional Sul e foi uma boa oportunidade para estar mais perto dos nossos clientes", afirmou o coordenador regional da empresa, Evandro Ruhoff.

A feira foi excelente na visão do promotor de marketing da Scania Brasil, Adenilson Alves. "Os visitantes puderam conhecer os veículos da Scania e ficaram bastante contentes com as novidades apresentadas. O ambiente esteve bem estruturado e localizado", disse.

A TW Transportes apostou na ampliação do espaço melhorando a estrutura a partir de experiências já bem sucedidas no evento.

"Sentimos que vem evoluindo a cada ano. A estrutura interna e externa, deslocamento dentro e fora da feira, distribuição dos expositores e circulação de pessoas melhorou bastante. O setor de logística como um todo vem entendendo cada vez mais a importância de uma feira como esta. A TranspoSul possibilita a conversa entre nós do setor, entre clientes e consumidores" disse o gerente de vendas e marketing da TW Transportes, Douglas Klock.

Com o objetivo de impulsionar negócios e promover relacionamentos, o evento organizado pelo Setcergs se mostrou um importante elo entre os diferentes atores do segmento. Durante os quatro dias de realização, aproximadamente 20 mil pessoas estiveram presentes, entre empresários, executivos, profissionais e interessados no setor. A TranspoSul se consolidou como um espaço propício para a troca de informações, apresentação de novidades e fortalecimento das parcerias.

Segundo Sérgio Mário Gabardo, presidente do Setcergs, a feira desempenha um papel crucial na promoção da inovação e interação entre montadoras, fabricantes de equipamentos e empresas transportadoras.

"Estamos vivendo um momento desafiador no transporte, mas também de muita inovação. A TranspoSul cumpre o importante papel de facilitar essa troca de informações e conhecimentos. Além disso, valorizar os recursos humanos dentro de cada organização é fundamental. As pessoas têm um valor inestimável", ressaltou Gabardo.

Presente no último dia do evento, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, se disse impressionado com o resultado e movimentação do evento. "Sabemos a importância do setor de transporte e logística para sociedade. Essa grande movimentação é positiva para economia da cidade e para todos nós. Estivemos com o vice-prefeito na abertura e fiz questão de vir no encerramento para prestigiar esse evento tão importante para nossa cidade", afirmou.