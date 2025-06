Gestão fiscal deixa de ser desafio para as empresas com o suporte contábil adequado

Sócios da DIRETO Group

Perda de credibilidade, descontrole financeiro, multas e penalidades fiscais, problemas de ordem legal e mau aproveitamento de oportunidades de negócios são apenas algumas das adversidades que as empresas podem ter que enfrentar caso não contem com o suporte da consultoria contábil ideal.

Não é exagero comparar a contabilidade ao coração financeiro das empresas. Aliás, é fundamental que empreendedores e gestores tenham em mente que o contador parceiro não vai garantir apenas a conformidade fiscal da companhia, mas auxiliará, de forma estratégica, no crescimento do negócio.

A consultoria contábil mais adequada a cada negócio é aquela que consegue promover a redução de impostos de forma legal, fará um planejamento financeiro mais eficaz e entregará relatórios claros, que ajudem no momento da tomada de decisão. Afinal, cada empresa possui necessidades específicas, que devem ser atendidas.

A legislação para cada nicho de mercado muda frequentemente, isso sem contar a questão jurisprudencial e os incentivos fiscais e tributários concedidos. Um profissional ou uma consultoria que tenha propriedade sobre o que está falando e, acima de tudo, se atualize para acompanhar as melhores práticas para determinado setor, certamente terá mais êxito que os profissionais que oferecem o básico.

Então, escolher um escritório especializado em contabilidade e gestão ou um profissional da área que atenda as expectativas da empresa e que atue de forma estratégica pode ser o aspecto diferencial para alavancar o crescimento de uma empresa. Por isso, é importante que alguns aspectos sejam analisados na hora de escolher esse parceiro.

Além da expertise e especialização, que são pontos fundamentais, também é importante assegurar a disponibilidade do profissional para sanar as dúvidas que possam surgir no decorrer das atividades, a clareza na comunicação na hora de explicar conceitos complexos, bem como o uso de ferramentas e tecnologias que possam auxiliar na economia de tempo e a resolver determinadas situações com praticidade. A idoneidade e ética do profissional ou da consultoria também precisam ser levadas em conta, dado que esse é um relacionamento estratégico, que tende a ser duradouro.

E, por fim, é bastante pertinente que além do conhecimento técnico contábil seja possível agregar a análise mercadológica e serviços de inteligência, que possam oferecer uma base sólida para que a empresa possa pensar na ampliação dos negócios, investimento em novos produtos, serviços ou nichos, sempre que isso fizer sentido e houver uma oportunidade latente no mercado. Por isso, reflita a respeito e tenha a certeza de que a sua empresa está cercada de parceiros que realmente possam contribuir positivamente para o seu crescimento!