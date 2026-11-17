Adiar a entrada em vigor da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para 2028 pode oferecer mais tempo de adaptação às empresas. Mas também pode prolongar despesas com sistemas paralelos, alterar preços negociados e postergar o aproveitamento de créditos esperado com a reforma tributária . A questão é saber quanto custa cumprir o calendário atual e quanto custaria modificá-lo às vésperas da cobrança.

A Emenda Constitucional 132 estabeleceu 2026 como ano de teste, com CBS de 0,9% e Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) de 0,1%. Para 2027, previu a substituição do PIS e da Cofins pela CBS e o início da incidência do Imposto Seletivo .

Qualquer adiamento exige alterações constitucionais . Enquanto elas não forem aprovadas, o calendário vigente deve orientar as decisões empresariais.

Os impactos serão diferentes entre os setores. Empresas com dificuldades de implantação podem ganhar tempo para reduzir riscos operacionais . Outras, que já investiram em sistemas, treinamento e renegociação de contratos, terão de rever planejamentos e arcar com novos custos. A manutenção do PIS e da Cofins por mais um ano também prolongaria regimes de apuração, restrições ao creditamento e obrigações acessórias que deveriam ser substituídos.

A mudança exige ainda compatibilizar dispositivos constitucionais. O artigo 125 do ADCT estabelece, para 2026, uma alíquota estadual de 0,1% do IBS em caráter de teste, enquanto o artigo 127 prevê, para 2027 e 2028, parcelas de 0,05% estadual e 0,05% municipal. Também será necessário esclarecer o tratamento do IPI , cuja previsão é a redução das alíquotas a zero em 2027, ressalvada a exceção relativa à Zona Franca de Manaus . Não se trata, portanto, de simplesmente alterar uma data.

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Outro ponto é a neutralidade da arrecadação , disciplinada pelo artigo 130 do ADCT. A mudança dos períodos utilizados para calcular a equivalência entre as receitas dos novos tributos e as substituídas exige regras expressas. Essa neutralidade, porém, considera o conjunto da arrecadação e não garante que cada empresa ou setor mantenha a mesma carga tributária .

Os efeitos também alcançam os contratos . Um fornecedor pode ter formado o preço de um serviço para 2027 considerando a incidência da CBS, enquanto o cliente projetou o crédito correspondente. Se o regime anterior for mantido, ambas as premissas precisarão ser revistas. Não existe, contudo, direito automático ao reajuste: eventual revisão depende da demonstração do impacto efetivo e das condições contratuais. Nos contratos administrativos , o reequilíbrio deve observar a legislação específica.

No fluxo de caixa , o adiamento pode alterar projeções de desembolso, saldos credores e prazos de utilização de créditos. Por isso, as empresas devem manter a preparação conforme o calendário vigente e, paralelamente, simular os efeitos de uma eventual postergação. Preços, compras, estoques e capital de giro precisam entrar nessa conta.

Ao poder público cabe demonstrar que o prazo adicional produzirá resultados concretos, identificando pendências e estabelecendo um cronograma claro de implantação. Adiar a CBS pode ser justificável se houver evidências de que o prazo atual representa risco relevante à reforma.