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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 19:03

Imposto Seletivo agrada setores e adia debate sobre tributação 'do pecado'

Imposto Seletivo incidirá sobre cigarros, veículos, aeronaves, embarcações, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, entre outros itens

Imposto Seletivo incidirá sobre cigarros, veículos, aeronaves, embarcações, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, entre outros itens

JUSTIN TALLIS/AFP/JC
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Agências
A medida provisória que define as alíquotas do Imposto Seletivo para 2027 foi avaliada como positiva pela maioria dos setores alcançados pelo novo tributo, que fecharam acordo com o Ministério da Fazenda para manter a carga atual sobre esses produtos, correspondente hoje à tributação pelo Imposto sobre Produtos Industriais (IPI). O governo também concordou em adiar para o próximo ano o debate sobre as regras definitivas do tributo "do pecado", para bens classificados como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. 

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