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CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 12:15

Imposto Seletivo mantém lógica do IPI e pode elevar carga tributária de empresas

Cachaça terá alíquota de 20%, enquanto vodca e uísque com o mesmo teor alcoólico pagarão 24%

Cachaça terá alíquota de 20%, enquanto vodca e uísque com o mesmo teor alcoólico pagarão 24%

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
O Imposto Seletivo (IS), que começará a ser cobrado em fevereiro de 2027 sobre veículos, aeronaves, embarcações, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas e açucaradas, reproduz a lógica do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em vez de priorizar o desestímulo ao consumo de itens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A avaliação é do CEO do Tax Group, Luis Wulff, para quem a Medida Provisória (MP) nº 1.399/2026 busca preservar a arrecadação federal.

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