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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 11:01

Cinco presidenciáveis apoiam reforma tributária com ajustes pontuais

Mudanças nos tributos federais previstas para 2027 geram debate

Mudanças nos tributos federais previstas para 2027 geram debate

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
Entre os candidatos à Presidência da República, cinco são a favor da implementação da reforma tributária a partir de janeiro, embora a maioria fale em ajustes que poderiam ser feitos nos próximos anos.
Apenas um cogita adiar a substituição de tributos federais marcada para o início de 2027, o que depende de alteração na Constituição.
É o que aponta levantamento feito pela empresa de tecnologia tributária Roit com base em programa de governo e discursos dos postulantes ao cargo.
Entre os candidatos a governador, 30 já se manifestaram sobre o tema, sendo que 21 defendem a implementação da reforma, com ou sem ajustes. Esse é o caso dos dois primeiros colocados na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes (SP).

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