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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 15:46

Com temor de retrocessos, grupo envia carta aos presidenciáveis em defesa da reforma tributária

Carta destaca os benefícios econômicos da reforma para o país

Carta destaca os benefícios econômicos da reforma para o país

Freepik/Reprodução/JC
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Agências
Com temor de retrocessos após as eleições, um grupo de 98 empresários, tributaristas, advogados, economistas e políticos enviou aos candidatos à Presidência nas eleições de 2026 uma carta-manifesto em defesa da implementação da reforma tributária. "Convencidos de que estamos todos unidos em buscar o melhor para o Brasil, pedimos respeitosamente seu apoio para a continuidade da implementação da reforma tributária do consumo", diz a carta.  

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