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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 11:47

Veja como funciona a compra de dívidas pelo governo no Desenrola 3.0

Programa visa renegociar dívidas de pessoas físicas, possibilitando que consumidores possam negociar seus débitos a condições mais acessíveis

Programa visa renegociar dívidas de pessoas físicas, possibilitando que consumidores possam negociar seus débitos a condições mais acessíveis

freepik/divulgação/jc
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Agências
O governo federal lançou, na semana passada, a terceira fase do Desenrola Brasil, o Desenrola 3.0, voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes. Nesta nova fase, a União poderá comprar carteiras de dívidas de bancos e de outras empresas credoras, como companhias de serviços públicos e lojas, e depois negociar esses créditos com os consumidores.
Na prática, bancos e empresas poderão oferecer suas carteiras ao governo por um valor inferior ao total que têm a receber. A diferença entre esses valores é chamada de deságio e deverá ser de pelo menos 90%. A MP (medida provisória), porém, ainda deixa em aberto como as carteiras serão formadas e divididas e quais critérios serão usados para definir os descontos aplicáveis na renegociação de cada dívida.
Um consumidor poderá, por exemplo, ter até 90% de desconto na renegociação de uma dívida que faça parte de uma carteira adquirida pelo governo com 90% de deságio. Mas o percentual de desconto poderá ser menor, já que a MP não estabelece, neste momento, um percentual específico para cada dívida individual.

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