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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 22:01

Governo prorroga Desenrola para endividados que pagam faturas em dia

Prorrogação se deu "para que mais pessoas tivessem a oportunidade de usufruir do programa"

Prorrogação se deu "para que mais pessoas tivessem a oportunidade de usufruir do programa"

Imagem gerada por IA
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Agências
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prorrogou por mais 30 dias o Desenrola Adimplentes, voltado para quem honra os compromissos em dia, mas está endividado. O prazo para renegociação de dívidas nessa etapa do programa, lançada em junho, foi estendido até 26 de outubro, um dia depois do segundo turno das eleições.
A prorrogação consta na MP (Medida Provisória) que criou o Desenrola 3.0, fase na qual o governo destinará até R$ 15 bilhões para adquirir carteiras de dívidas de pessoas físicas que estão com atraso de 2 anos a 4,5 anos nas modalidades cartão de crédito (parcelado e rotativo) e crédito pessoal.

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