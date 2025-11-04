IR 2026 começa agora: como organizar o ano-base 2025

Isadora Alano

Muitos só lembram do Imposto de Renda (IR) quando o prazo da declaração se aproxima. Mas, na prática, o IR de 2026 já está em andamento. Tudo o que fazemos ao longo de 2025, do cuidado com recibos e notas fiscais à escolha dos investimentos, pode refletir diretamente no valor a pagar ou a restituir no ano que vem. Por isso, planejar o imposto desde já não é exagero, mas uma forma inteligente de cuidar das finanças.

O primeiro passo é encarar recibos e comprovantes como ferramentas importantes. Despesas médicas, por exemplo, só são passíveis de dedução quando estão perfeitamente documentadas: notas com CNPJ ou CPF do prestador, identificação de quem pagou e de quem foi atendido. O mesmo vale para reembolsos de planos de saúde, que precisam vir acompanhados do relatório da operadora. Manter essa documentação organizada é tão estratégico quanto investir com cuidado.

Vale a pena criar um sistema simples, mas funcional, para arquivar esses documentos. Pode ser uma pasta física com divisórias por categoria — saúde, educação, doações, rendimentos — ou uma planilha digital com todos os valores e datas, anexando os arquivos digitalizados. O importante é manter tudo acessível e seguro. Hoje, aplicativos e plataformas já permitem automatizar essa rotina, centralizando comprovantes e emitindo alertas de prazo. A organização contínua evita o desespero de última hora e reduz o risco de erros ou omissões.

Outro ponto que muitos esquecem é a importância de atualizar o cadastro de dependentes. Filhos que atingem a maioridade, pais que passam a depender do contribuinte ou mudanças na guarda podem alterar deduções e impactar diretamente o resultado final da declaração. Revisar essas informações periodicamente é uma prática simples, mas que evita ajustes e retrabalho depois.

Já a previdência privada é uma ferramenta importante. Quem contribui ao INSS ou a um regime próprio pode, ainda em 2025, reduzir a base tributável em até 12% da renda em aportes em planos PGBL. Esse é um benefício fiscal onde o contribuinte apenas adia o pagamento do imposto, transferindo essa cobrança para o momento do resgate, e nesse meio tempo o recurso segue rendendo e acumulando patrimônio. O VGBL, por sua vez, não oferece essa vantagem fiscal, mas também é uma estratégia de planejamento financeiro e sucessório.

Para quem investe, é essencial manter um registro atualizado das operações financeiras. O ideal é acompanhar mensalmente as movimentações e anualmente os informes de rendimentos, evitando o acúmulo de dados em cima da hora. Além disso, a tributação de cada investimento segue regras próprias, e entendê-las ajuda a otimizar ganhos e reduzir surpresas no ajuste anual.

Há ainda um exercício de simulação que poderia se tornar rotina. Alguns meses antes da entrega do imposto de renda, fica disponível o acesso à declaração pré-preenchida, que traz os dados enviados à Receita por empresas, bancos e planos de saúde, cabendo ao contribuinte apenas conferir e complementar. Nessa etapa, vale comparar o modelo completo e o simplificado para identificar o mais vantajoso. Não se trata apenas de evitar surpresas, mas de assumir o controle do próprio orçamento e das escolhas tributárias.

E para quem costuma doar, as contribuições a fundos municipais, estaduais ou nacionais voltados à infância, adolescência e idosos podem ser deduzidas do imposto, desde que feitas dentro das regras e prazos. Planejar essas doações com antecedência permite direcionar parte do tributo a causas sociais de forma consciente e legal.

O Imposto de Renda é inevitável. A desorganização, não. Com planejamento, controle de documentos e uso estratégico da previdência e dos investimentos, a Declaração de Imposto de Renda de 2026 pode ser mais leve, eficiente e sem imprevistos.