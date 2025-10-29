Recolhimento de impostos, emolumentos e multas pelo TRT-RS entre 2019 e 2025 ultrapassa R$ 4 bilhões

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) arrecadou, entre 2019 e 2025, aproximadamente R$ 4,02 bilhões em impostos, emolumentos e multas decorrentes de ações trabalhistas. Os valores representam os montantes recolhidos das empresas condenadas em processos, que além de pagar as verbas devidas aos trabalhadores, também pagam tributos e encargos obrigatórios ao poder público.

O levantamento mostra uma trajetória de crescimento expressivo até 2023, ano em que o total recolhido atingiu R$ 837,6 milhões, o maior do período. O pico foi impulsionado especialmente pelo aumento da contribuição previdenciária, que somou mais de R$ 603 milhões naquele ano.

A contribuição previdenciária foi o principal item arrecadado em todo o período, totalizando R$ 2,83 bilhões. Em seguida, vieram o imposto de renda, com R$ 893 milhões, e as custas e emolumentos, que somaram R$ 297 milhões. As multas aplicadas representaram montante bem menor, variando de pouco mais de R$ 1,2 milhão em 2019 a valores inferiores a R$ 50 mil nos anos mais recentes — reflexo, segundo o TRT-RS, da ausência de registro completo em alguns períodos.

Após o ápice de 2023, houve leve retração: o total caiu para R$ 777,5 milhões em 2024 e R$ 655,4 milhões em 2025. Mesmo assim, os números permanecem acima dos patamares registrados antes de 2021, indicando maior eficiência na arrecadação e aumento no volume de ações trabalhistas com recolhimentos significativos.

Os dados reforçam a relevância da Justiça do Trabalho não apenas na reparação de direitos trabalhistas, mas também na arrecadação de recursos públicos que retornam aos cofres da União e de instituições previdenciárias.