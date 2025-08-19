Porto Alegre,

Publicada em 19 de Agosto de 2025 às 15:03

Integração e inovação ajudam a evitar erros na folha de pagamento

João Batista Custódio, presidente do Sindiconta RS e o CEO da Fortus RH, Hendrik Machado, diretor-comercial e de jornada do cliente PJ, fundador da Pontomais/VR, destacam a importância da contabilidade para resolução destes problemas

Freepik/Divulgação/JC
Osni Machado
Osni Machado Colunista
A reforma trabalhista, o eSocial e a expansão do trabalho remoto transformaram a rotina dos escritórios de Contabilidade. Para João Batista Custódio, presidente do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiconta RS) e CEO da Fortus RH, e Hendrik Machado, diretor-comercial e de jornada do cliente PJ, fundador da Pontomais/VR, essas mudanças exigem qualificação, tecnologia e integração entre áreas para garantir conformidade e eficiência. Nesse cenário, a folha de pagamento assume papel estratégico, influenciando diretamente a confiança e a relação entre empresas e colaboradores.
Nos últimos anos, o departamento pessoal enfrentou grandes alterações, como a digitalização da carteira de trabalho e a centralização de dados no eSocial, que passa por atualizações anuais e deve incluir processos trabalhistas e informações de segurança do trabalho. “Apesar dos sistemas mais preparados, ainda é necessária parametrização e suporte técnico para evitar falhas no envio”, afirma Custódio.
Hendrik reforça que a contabilidade moderna deve estar conectada ao RH e às decisões estratégicas da empresa. “Ela precisa ser consultiva, orientando sobre enquadramento tributário, custos e conformidade trabalhista. A pandemia acelerou a necessidade de ferramentas para acompanhar modelos remotos e híbrido”, observa.
O controle de ponto também evoluiu. Custódio lembra que soluções com georreferenciamento e reconhecimento facial permitem registro tanto no escritório quanto em casa. Machado complementa: “Hoje, o colaborador pode bater ponto com biometria facial ou foto, e o sistema registra sua localização. Isso reduz erros e melhora a gestão de horas extras e banco de horas.”
Com experiência de mais de 15 anos no setor, Hendrik foi fundador da Pontomais, empresa de controle de ponto digital adquirida em 2021 pela VR. “A VR é uma gigante do mercado de benefícios, com mais de 45 anos de atuação. Nos últimos anos, vem ampliando seu portfólio e se transformando em uma empresa de soluções completas para gestão de pessoas, reunindo tudo em um único lugar. Me juntei ao grupo justamente por acreditar nesse movimento”, explica.
A integração entre sistemas de ponto e folha é vista como essencial para evitar retrabalho e falhas humanas. “A tecnologia libera o contador para atuar de forma mais estratégica, e a apuração correta da jornada impacta diretamente nos cálculos da folha”, salienta Machado.
Para reduzir erros, muitos escritórios adotam plataformas nas quais o próprio cliente insere admissões, desligamentos, férias e reajustes, diminuindo a dependência de mensagens informais. “O cliente valida a folha antes do envio ao eSocial, compartilhando a responsabilidade e evitando problemas futuros”, aponta Custódio.
O eSocial, segundo Hendrik, também moderniza o processo e exige atualização constante. Para ele, a folha é uma ferramenta de confiança: “Quando o colaborador vê que seus dados são tratados com zelo e os pagamentos são corretos, o vínculo com a empresa se fortalece e a rotatividade cai.”
Com cursos semestrais e convênios com empresas especializadas, o Sindiconta RS busca preparar profissionais para esse cenário. “Se houver demanda, trazemos especialistas para capacitar a categoria”, conclui Custódio.

