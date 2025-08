Saúde financeira é essencial para a longevidade

Manter a saúde financeira é uma das maiores preocupações para empresas de todos os portes. A falta de planejamento e controle adequado podem comprometer a sustentabilidade de um negócio a médio e longo prazo. Uma boa gestão financeira passa necessariamente por uma análise periódica dos indicadores econômicos da empresa.

O empresário precisa entender e interpretar os seus números ou contar com apoio profissional para isso. Essa consciência permite tomadas de decisão mais assertivas, evitando o endividamento desnecessário.

"O que temos observado é que muitas empresas ainda confundem faturamento com lucro e tomam decisões com base em informações distorcidas. A saúde financeira envolve conhecer a realidade da situação econômica da empresa para ter um fluxo de caixa estruturado, com controle de custos e a contabilidade alinhada com os objetivos do negócio", afirma Gabriel Barros, diretor da SF Barros Contabilidade.

Entre ações consideradas indispensáveis, é preciso destacar a necessidade de dividir claramente as finanças pessoais das empresariais. Manter os registros contábeis e fiscais sempre atualizados, por exemplo, garante o controle. O planejamento tributário também é estratégico, por permitir que a empresa pague impostos de forma justa, sem desperdício de recursos.

Outro fator é a revisão constante dos custos e das despesas fixas. "Monitorar esses gastos ajuda a identificar possíveis excessos e direcionar recursos para áreas mais estratégicas de crescimento saudável empresarial", afirma.