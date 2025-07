Falta de contabilidade orientada leva à perda de receita

"Deixar dinheiro na mesa em um ambiente de margens apertadas pode ser fatal. Quem ainda não começou essa jornada precisa se movimentar. A contabilidade orientada por dados não é mais uma vantagem competitiva. É uma condição de sobrevivência ", conclui o vice-presidente do Serac.

A expectativa do setor é que, até 2027, cerca de 70% das empresas de médio porte adotem alguma forma de contabilidade preditiva , segundo o mesmo estudo. O movimento será impulsionado tanto pela necessidade de antecipação diante de cenários econômicos voláteis quanto por exigências regulatórias mais rígidas.

Apesar do avanço tecnológico e da oferta crescente de soluções digitais, a transformação digital no setor contábil ainda encontra resistência, especialmente entre PMEs . Para Martins, o problema não está apenas na adoção de ferramentas, mas na cultura de gestão. "Não basta contratar um software. É preciso entender que a contabilidade não é uma obrigação fiscal, mas um sistema de inteligência empresarial. Mudar essa mentalidade é urgente", alerta.

O levantamento da Deloitte também revelou que empresas com forte integração entre dados contábeis e indicadores estratégicos apresentaram desempenho até 31% superior em EBITDA nos últimos dois anos , em comparação com organizações que operam com registros manuais ou de forma reativa.

Martins, que também é especialista em contabilidade consultiva, explica que a ausência de relatórios estruturados dificulta o planejamento tributário, o controle do fluxo de caixa e a precificação correta de produtos e serviços . "Com dashboards contábeis, é possível simular cenários, prever inadimplência e identificar gargalos operacionais. É uma virada estratégica que transforma a contabilidade de um centro de custo em alavanca de crescimento", pontua.

Segundo Jhonny Martins, vice-presidente do Serac, hub de soluções corporativas que atua nas áreas contábil, jurídica, educacional e de tecnologia, o impacto é ainda mais grave entre as pequenas e médias empresas, que representam 99% dos CNPJs ativos no Brasil, de acordo com dados do Sebrae. " Empresas que operam no escuro, sem acesso a dados interpretáveis em tempo real, acabam tomando decisões por intuição . Isso compromete não só o faturamento, mas a longevidade do negócio", afirma.

O estudo ouviu 1.430 executivos financeiros de médias e grandes empresas da América Latina e revelou que apenas 38% utilizam tecnologias preditivas em seus processos contábeis . Entre as que não utilizam, 61% relatam retrabalho constante, decisões mal fundamentadas e baixa previsibilidade financeira como principais entraves à gestão eficiente.

Sucessão familiar passa pela segurança jurídica

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 90% das empresas no Brasil são familiares, mas apenas 30% delas sobrevivem à segunda geração e menos da metade chega à terceira. O dado evidencia o risco da descontinuidade de empresas que podem ser lucrativas no mercado, mas que não se preparam adequadamente para a mudança de comando.

Por diversas vezes, a sucessão familiar se torna uma dificuldade, especialmente para empresas de capital fechado, gerenciadas por famílias há gerações. Embora a continuidade do legado seja o desejo comum entre fundadores e herdeiros, a falta de planejamento e da orientação adequada ainda leva muitas organizações ao declínio no momento da transição. Nesse contexto, o contador, tradicionalmente visto apenas como gestor de tributos e obrigações fiscais, pode contribuir para a condução do processo sucessório para garantir segurança nas ações.

"Quando falamos em sucessão, falamos sobre o futuro de um negócio, mas também sobre pessoas, valores, patrimônio e decisões sensíveis que podem comprometer o todo. A presença de um contador com visão estratégica é uma ótima opção nesse processo, porque ele é capaz de aliar aspectos legais, fiscais e financeiros à realidade e à cultura de acordo com cada empresa", afirma Gabriel Barros, diretor da SF Barros.

Entre as principais contribuições do profissional nesse processo está a organização patrimonial da empresa. Isso inclui avaliação dos ativos e passivos, estruturação de holdings familiares, reorganização societária e escolha do regime tributário mais vantajoso para a transferência dos bens. O profissional contábil também colabora para a prevenção de conflitos, sugerindo procedimentos legais que antecipem questões sensíveis, como a participação de herdeiros no capital social e regras claras para distribuição de lucros. Tudo isso pode ser formalizado por meio de acordos de sócios ou estatutos adaptados à nova fase da empresa.

Destaca-se também a economia tributária alcançada por meio de um planejamento sucessório bem conduzido. Dependendo do modelo adotado, o contador pode propor alternativas como doações em vida com cláusula de usufruto, integralização de bens em empresas patrimoniais, ou mesmo a constituição das empresas de gestão. Reduzindo custos com Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), Imposto de Renda sobre ganho de capital e outros tributos.

Planejar com antecedência evita que o processo sucessório ocorra em meio a situações de crise. É um investimento que garante segurança para toda a família e colaboradores. "O contador tende a ser mediador e conselheiro. Seu desempenho pode auxiliar para alinhar expectativas entre as diferentes gerações. Tudo isso contribui para tornar a gestão da empresa mais profissional e reduzir eventuais riscos no futuro." complementa Gabriel.