PMEs contábeis na mira da sustentabilidade

Pesquisa global da Federação Internacional de Contabilidade (Ifac), em parceria com o Edinburgh Group, quer saber como as pequenas e médias empresas (PMEs) contábeis estão lidando com informações sobre sustentabilidade. O levantamento está disponível em sete idiomas, incluindo o português, e pode ser respondido até a próxima segunda-feira (30).

A diretora de Estratégias e Parcerias Globais do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Elys Souza, informa que a entidade está incentivando a participação na pesquisa. "O Conselho é membro da Ifac desde 1986. Já o Edinburgh Group atua em conjunto com a Ifac para identificar e buscar ações para o desenvolvimento das PMEs", explica. Ela cita que o CFC presta orientações de como as PMEs contábeis do Brasil podem participar deste estudo por intermédio do e-mail - diepg@cfc.org.br. Para participar, basta acessar o site oficial da IFAC e preencher o formulário da pesquisa. A entidade também disponibilizou um vídeo explicativo com orientações sobre como responder ao questionário.

Elys salienta que o CFC considera este estudo fundamental, pois busca preparar o ambiente e os profissionais para a elaboração de divulgações de sustentabilidade de alta qualidade, promovendo a transparência e o desenvolvimento sustentável. "Isso é especialmente relevante para as PMEs, que integram a cadeia de valor de grandes empresas e precisam estar qualificadas para atender às demandas por relatórios e auditorias de sustentabilidade. Caso contrário, pode-se perder as oportunidades de mercado", comenta.

Os resultados desse levantamento, segundo a diretora, podem contribuir significativamente para a criação de diretrizes mais adequadas à realidade das PMEs, garantindo que elas estejam alinhadas com as necessidades do mercado e possam operar de forma sustentável e transparente. "O estudo ajuda a identificar o grau de preparação dos profissionais, auxiliando na identificação de ações para a capacitação e estratégias de difusão das normas. O Brasil é um dos países que não tem pioneirismo nas divulgações de sustentabilidade", diz.

Segundo a conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Letícia Medeiros, é preciso que os escritórios contábeis estejam atentos às novas normas e tenham estrutura e conhecimento para atender as necessidades de seus clientes. "Então, é interessante que os profissionais deem exemplo também na adoção das suas práticas de sustentabilidade e que também invistam em formação e treinamento nessa área, além de auxiliar na criação de uma cultura de sustentabilidade para sua empresa e seus clientes", acrescenta.

Para o contador Jorge Cereja, as pequenas e médias empresas (PMEs) contábeis têm um papel muito importante, uma vez que podem ajudar outras empresas a analisarem os seus dados sobre os impactos ambientais, como o consumo de energia, emissões de carbono, gestão de resíduos, e sociais, como práticas trabalhistas e envolvimento com a comunidade.

O especialista, com 37 anos de experiência em auditoria externa independente, explica que as PMEs contábeis também podem auxiliar na implementação de sistemas de gestão ambiental. "A adoção de ferramentas digitais pode otimizar a coleta, organização e análise de dados para o relatório, reduzindo o uso de papel e otimizando a eficiência da gestão", cita.

O contador lembra que no Brasil, em outubro do ano passado, foi aprovada a norma NBC TDS 01 - Requisitos Gerais para Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade. Segundo ele, nesta norma constam informações sobre a apresentação adequada das informações, materialidade, sobre a entidade que reporta, informações conectadas, governança, estratégia, gestão de riscos, métricas e metas, entre outros requisitos.

Ele também cita que a implementação de práticas sustentáveis, como a redução do consumo de energia, o uso de iluminação LED e de equipamentos eficientes, e água, pode levar à redução de custos operacionais e reduzir a pegada de carbono.