Nova versão da Nota Técnica 2021.003 exige atenção redobrada

Fabricantes e varejistas devem ficar atentos à publicação da versão 1.40 da Nota Técnica 2021.003, que reforça a obrigatoriedade da validação do GTIN (Número Global de Item Comercial) nas notas fiscais eletrônicas (NF-e). As Secretarias Estaduais da Fazenda (Sefaz) e o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (Encat) alertam para a importância da atualização de produtos no Cadastro Nacional de Produtos da Associação Brasileira de Automação-GS1-Brasil.

A plataforma funciona de forma integrada com o Cadastro Centralizado de GTIN (CCG), especialmente no que diz respeito aos produtos do Grupo IV de Mercadorias. Esta categoria engloba itens da cesta básica nacional como carnes, leite, farinhas e cereais, e também inclui itens com benefícios fiscais, como alíquota zero de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

A medida faz parte do processo de implementação da reforma tributária e será obrigatória para todas as empresas a partir de 1º de outubro de 2025. Na prática, isso significa que, ao emitir uma NF-e modelo 55, o sistema das Sefaz verificará se o GTIN informado está corretamente cadastrado no CCG, base de dados alimentada diretamente pelo Cadastro Nacional de Produtos da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. Caso haja inconsistências, o documento fiscal poderá ser rejeitado, o que compromete o faturamento, o abastecimento e as vendas no varejo.

O GTIN/EAN é o identificador numérico que acompanha as tão conhecidas listras que formam o código de barras, e a atribuição mundial é responsabilidade da GS1. Esse código permite que cada item comercial seja identificado de forma única, garantindo rastreabilidade, agilidade na cadeia de suprimentos e controle fiscal. "Manter os dados do GTIN atualizados no Cadastro Nacional de Produtos é essencial para que a comunicação com o CCG das Sefaz seja bem-sucedida", reforça o presidente da GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira, ao destacar que a plataforma já engloba mais de 15% dos itens registrados no mundo pelas outras organizações GS1 em mais de 150 países, consolidando-se como uma das bases de dados mais confiáveis para o mercado.

A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil orienta as empresas a revisarem seus cadastros de produtos o quanto antes e validarem as informações no Cadastro Nacional de Produtos. É importante verificar se o cadastro dos produtos está correto e com o status "sincronizado". O cronograma de implantação prevê início dos testes em ambiente de homologação em 1º de julho de 2025 e entrada em produção a partir de outubro deste ano.