Campanha "Doe Carinho" do Asilo Padre Cacique mobiliza contribuintes na reta final do Imposto de Renda

Referência no Rio Grande do Sul, o Asilo Padre Cacique segue mobilizando a sociedade por meio da campanha “Doe Carinho”. O objetivo é ampliar a arrecadação e equilibrar as contas da instituição, cujas despesas anuais ultrapassam os R$ 8 milhões e são cobertas quase integralmente por doações. Uma das formas mais eficazes de contribuir sem custos adicionais é por meio da destinação de parte do Imposto de Renda. Com o prazo de entrega da declaração se encerrando no próximo dia 30 de maio, pessoas físicas e jurídicas ainda têm tempo de participar.

A legislação brasileira permite que parte do imposto devido à Receita Federal seja redirecionado para fundos e projetos sociais previamente aprovados pelo governo. É o caso do Asilo Padre Cacique, que pode ser beneficiado por meio dos Fundos de Proteção à Pessoa Idosa.

Como funciona

As doações podem ser realizadas diretamente no momento do envio da declaração. Nesse caso, o contribuinte pode destinar até 3% do imposto devido para o Fundo de Proteção à Pessoa Idosa.

O processo é simples: na ficha “Doações Diretamente na Declaração – ECA/Idoso” do programa da Receita Federal, basta indicar os valores e gerar o DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), que deve ser pago até o prazo final da declaração. Quem tem imposto a restituir também pode participar: o valor doado é somado à restituição, com correção pela Selic.

Empresas tributadas pelo regime de Lucro Real também podem destinar parte do imposto devido. O limite é de até 1% do imposto para cada fundo, e a contribuição deve ser feita dentro do respectivo período de apuração (trimestral ou anual). A empresa escolhe o fundo e a localidade em que os recursos serão aplicados.

