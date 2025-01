Contribuição do MEI ao INSS muda em 2025

O Sebrae RS alerta para a importância de não deixar a situação para a última hora. São duas modalidades de benefícios no edital - aplicáveis apenas a débitos iguais ou inferiores a 20 salários-mínimos. O valor das prestações não pode ser inferior a R$ 25 para MEI e R$ 100 para os demais contribuintes. A exclusão do Simples Nacional passa a valer a partir de 1º de fevereiro de 2025, caso as dívidas não sejam regularizadas.

Esse adicional varia de R$ 1 a R$ 6. Quem trabalha com comércio e indústria precisa acrescentar R$ 1 do ICMS ao percentual de 5% sobre o salário-mínimo. Trabalhadores da área de serviços em geral contribuem com R$ 5 de ISS, e os que atuam nos dois setores devem somar os valores e pagar R$ 6.

Com o reajuste do salário-mínimo, que teve alta de 7,5%, o novo valor da contribuição sobe de R$ 70,60 para R$ 75,90 para atividades de comércio, serviços e indústria. Elas não mudam conforme o faturamento da empresa. MEIs caminhoneiros pagam alíquota maior, de 12% sobre o mínimo, o que dá um reajuste de R$ 169,44 para R$ 182,16 mais ISS ou ICMS.

A contribuição ao INSS dos MEIs (Microempreendedores Individuais) muda em 2025, com o novo salário-mínimo, que passa de R$ 1.412 para R$ 1.518 , conforme decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Há ainda a incidência de imposto, conforme o tipo de atividade. Enquadram-se como MEIs empreendedores cujo limite de faturamento por ano é de até R$ 81 mil.

Folhapress

CONFIRA O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO MEI AO INSS EM 2025

Nova regra de reajuste do salário mínimo

A nova regra prevê que esse ganho real siga ligado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes, mas não poderá superar a expansão real do arcabouço - que oscila entre 0,6% e 2,5% ao ano.

Como é o pagamento do MEI em 2025

Se a data de pagamento cair em sábado, domingo ou feriado, o tributo pode ser quitado no dia útil anterior seguinte. Especialistas alertam, no entanto, para quitar as contas em dia por meio de seu banco pela internet ou no aplicativo, e evitar pendências com a Receita Federal.

O pagamento do DAS-MEI (Documento de Arrecadação Social do MEI) é obrigatório e ocorre no dia 20 de cada mês, mesmo que o microempreendedor individual não esteja em atividade. Nessa guia são recolhidos os impostos ICMS e ISS, além da contribuição ao INSS.

Calendário de pagamento do MEI em 2025

Como emitir o DAS-MEI

O DAS-MEI pode ser gerada no PGMEI (Programa Gerador do DAS para o MEI), no aplicativo MEI, da Receita Federal, no Portal do Empreendedor ou no aplicativo do Sebrae. Veja o passo a passo abaixo:

Acesse o site https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/MEI/DAS

 No canto superior direito, clique em "Entrar" e faça login, com senha; caso ainda não tenha um cadastro, cadastre-se no site

 Se você é MEI e acabou de se cadastrar, o sistema irá identificar automaticamente o seu CNPJ, caso contrário, clique em "Adicionar CNPJ"

 Em "Meu Mural" vá para a área "Emita seu boleto MEI aqui!"

 Selecione o ano e clique em "emitir boleto"

 Selecione o mês ou os meses que você quer emitir

 O sistema abrirá uma tela para salvar os boletos e/ou copiar o código de barras