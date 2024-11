Com o IFRS 18, as demonstrações contábeis ganharão mais clareza e transparência

Daniela Misse

A contabilidade internacional está prestes a passar por mais uma significativa mudança com a introdução do International Financial Reporting Standard (IFRS) 18, substituindo o International Accounting Standard (IAS) 1. Isso acontecerá de forma mandatória a partir de 1º de janeiro de 2027, no entanto, será possível adotá-lo de forma voluntária a partir de 2024, permitindo que as empresas se adaptem gradualmente às novas exigências.

Atualmente, o IAS 1 regula a apresentação das demonstrações financeiras focando na estrutura básica e nos requisitos de divulgação necessários para assegurar a comparabilidade das demonstrações contábeis. Já o IFRS 18, trará uma abordagem mais detalhada e abrangente com o objetivo de aumentar a clareza e a transparência na apresentação dessas demonstrações.

A nova norma estabelece um modelo para a apresentação e divulgação das demonstrações contábeis. Desta forma, serão fornecidas informações mais detalhadas e com uma maior abrangência, melhor atendendo aos interesses dos stakeholders.

Dentre as principais mudanças, incluem:

Introdução de novos subtotais nas demonstrações contábeis, tais como lucro operacional e lucro antes de financiamentos e impostos;

Divulgação de medidas de desempenho e indicadores-chave definidos pela administração da empresa;

Maior ênfase na documentação e detalhamento dos contratos com clientes;

Abordagem detalhada do reconhecimento de receita variável; e

Aprimoramento de agrupamento e desagregação de informações, garantindo que dados significativos sejam destacados e detalhados apropriadamente.

Implementar o IFRS 18 pode ser desafiador, especialmente para empresas que possuem contratos complexos, no entanto, as que optarem pela adoção voluntária, adotando os novos padrões de forma antecipada ou até mesmo iniciando a preparação de seus controles internos para futura adoção, certamente terão uma vantagem operacional e competitiva quando estas regras se tornarem obrigatórias.

LEIA TAMBÉM: A contabilidade deve estar atenta aos direitos das minorias

A rede BDO contribuiu no processo de consulta pública à proposta de alterações do IAS 1 conduzidas pelo IASB quando da emissão do exposure draft de 2019 enviando seus comentários e desde então vem trabalhado em suas publicações sobre as implicações práticas desses novos requerimentos de modo a assessorar seus clientes no processo de transição e possui uma equipe de auditores que está pronta para auxiliar sua Empresa na implementação dessas mudanças e garantir uma transição tranquila e eficaz.

Gerente de Auditoria Contábil da BDO em Campinas