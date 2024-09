Adequação à LGPD impõe novos desafios para os escritórios contábeis

A preocupação com o tratamento adequado dos dados já faz parte do cotidiano das empresas e das instituições no Brasil. Iniciada em 2018, com a promulgação da Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem se tornado cada vez mais relevante no ambiente interno das organizações, modificando as estruturas desses negócios e movimentando profissionais de diferentes áreas com o objetivo de se adequar à legislação vigente.

Seja como uma forma de ampliar o controle e impulsionar o compliance, seja pela necessidade de atenção às conformidades necessárias visando evitar sanções administrativas, as empresas, públicas e privadas, têm incorporado o tema da proteção de dados de forma gradual, assim como a estruturação da LGPD, que segue com aperfeiçoamentos e definições constantes durante os seis anos de criação da lei. Inspirada no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia, a LGPD entrou em vigor em setembro de 2020, dois anos após a legislação do velho continente.

LEIA TAMBÉM: Acesso a dados bancários impulsiona fiscalização tributária estadual e aumenta debate sobre sigilo no Brasil

Desde a implementação da LGPD, o setor contábil tem enfrentado transformações profundas. A legislação exige que os profissionais da área adotem uma postura mais rigorosa em relação à coleta, tratamento e armazenamento de dados pessoais de seus clientes, o que tem demandado uma revisão completa de processos e tecnologias. “A LGPD veio para mudar a forma como tratamos os dados dos nossos clientes, exigindo atenção total à segurança e à confidencialidade”, afirma a contadora Eliane Soares, empresária contábil e conselheira do CRCRS (Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul).

Os escritórios de contabilidade, segundo Eliane, precisaram se adequar rapidamente às exigências da lei, revisando contratos, treinando colaboradores e implementando medidas para garantir a conformidade. “É essencial que todos na equipe estejam cientes de suas responsabilidades no tratamento de dados sensíveis. Não basta apenas investir em tecnologia, é preciso promover uma cultura de proteção de dados”, ressalta.

A criação de novas funções dentro dos escritórios, como a do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), também passou a ser uma exigência. O DPO atua como ponte entre os titulares dos dados, as empresas e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e tem um papel fundamental na garantia do cumprimento das normas. “A definição clara das responsabilidades do Operador e do Controlador dentro dos escritórios foi um passo importante, mas a figura do DPO é o centro dessa estrutura”, explica Eliane.

O custo de adequação à LGPD, incluindo investimentos em consultoria, tecnologia e treinamento, é elevado, mas, como alerta Eliane, não se adaptar à legislação pode sair muito mais caro. “As multas podem ser devastadoras, chegando a 2% do faturamento anual, com um teto de R$ 50 milhões por infração”, adverte. No entanto, Eliane acredita que a conformidade também traz oportunidades: “Cumprir a LGPD é mais que uma obrigação legal, é uma forma de mostrar aos clientes que somos parceiros confiáveis e comprometidos com a segurança de suas informações.”

Além de fiscalizar e aplicar sanções, a ANPD tem desempenhado um papel educativo, orientando empresas e cidadãos sobre a importância da privacidade e do tratamento adequado dos dados pessoais. “A adequação à LGPD é desafiadora, mas se traduz em ganhos tanto para os escritórios quanto para os clientes, promovendo uma relação baseada na confiança”, pontua Eliane.