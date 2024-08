Sescon e Senac promovem projeto 'Contabilidade na Prática'

O SesconRS, em parceria com o Senac-RS e a empresa Soluções Domínio, realiza o projeto "Contabilidade na Prática", oferecendo o curso gratuito de Assistente de Contabilidade, através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). A iniciativa é decorrente de um convênio entre o Senac Nacional, a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon) e a empresa Thomson Reuters (Soluções Domínio Sistemas), com o objetivo de formar profissionais para as demandas do setor.

As aulas da formação iniciam no dia 9 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 16h30min. Para se candidatar a uma vaga, é preciso atender alguns requisitos, como renda, idade e escolaridade. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de agosto pelo site do PSG.

Com carga horária de 160 horas, o curso de Assistente de Contabilidade é ideal para quem gosta de trabalhar com números, planilhas, planejamentos e que possua visão analítica e estratégica. Na formação, os alunos terão o benefício de aprenderem no sistema da Domínio, o qual é o mais utilizado nas empresas, de forma gratuita e com a parceria da Fenacon para o encaminhamento ao mercado de trabalho.

A primeira turma da formação ocorrerá no UniSenac - Campus Porto Alegre, localizado na rua Coronel Genuíno, 130, no bairro Centro Histórico, porém o projeto Contabilidade na Prática possui a perspectiva de ser ampliado para o nível nacional. Depois de formado, o trabalho do profissional será auxiliar na contabilidade geral, controle patrimonial, contabilidade de custos, na parte fiscal, no financeiro, entre outros. Poderá trabalhar em empresas privadas e públicas, escritórios de contabilidade, estabelecimentos de ensino, bancos, consultoria contábil e como autônomo.

Destinados principalmente para quem quer se inserir no mercado de trabalho, todos os cursos do Senac-RS possuem metodologia focada na prática, alinhada com o dia a dia das profissões e as principais tendências do setor. Mais informações pelo telefone (51) 3335-7550 ou pelo WhatsApp (51) 99370-6366.