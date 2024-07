Sescon-RS realizará solenidade de posse da diretoria em agosto

A diretoria eleita em março para comandar o Sescon-RS (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Rio Grande do Sul) na gestão 2024-2026 terá sua posse solene no dia 21 de agosto, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. A presidente Paula Dahmer, primeira mulher a ocupar o cargo, entregou o convite do evento ao diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, em visita à redação do JC na tarde desta quarta-feira (10). A posse oficial ocorreu no dia 1º de maio.



A nova diretoria inclui Lúcia da Motta Haas como vice-presidente de gestão, Maurício Gatti como vice-presidente financeiro, Celso Luft como vice-presidente legislativo e institucional, Felipe Faccioni como vice-presidente de trabalho e relações sindicais, e Vanessa Malinowski Casagrande como vice-presidente de ensino e educação. Além deles, a diretoria efetiva contará com Rafael Borin, Roberto da Silva Medeiros, Caroline Sebastião de Oliveira e Jorge Fernando Camara Ferla em diversas funções estratégicas.

Nas regionais, Adauto Miguel Frölich assumirá a região do Vale dos Sinos, Nazareno Jorge Beltramin Domingos estará à frente da região de Passo Fundo, e Luiz Carlos Teixeira de Oliveira representará a região Central (Santa Maria). A diretoria suplente será composta por Sérgio Laurimar Fioravanti, Lisandra Verônica Certti da Rosa, Luis Fernando Ferreira de Azambuja, Jorge Vanderlei da Costa, Ana Paula Andiglieri Almeida, Cristiane Klaus e Fernando da Silva Vargas.



O conselho fiscal da entidade terá como membros titulares Ivan Roberto dos Santos Pinto Júnior, Flávio Dondoni Júnior e Wanderson Ferreira Garcia, enquanto Clóvis da Rocha, Cármen Alves Tigre e Paulo Lauremann ocuparão as posições de suplentes.



Para a representação junto à federação, Paula Dahmer e Flávio Duarte Ribeiro Júnior atuarão como delegados titulares, com Lúcia Elena da Motta Haas e Célio Luiz Levandovski como suplentes.