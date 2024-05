Entidades lançam campanhas de arrecadação

Sescon-RS, CRCRS, Fecontábil, Ibracon, Sescon Serra Gáucha e Sescon Vale do Taquari, com o apoio da Fenacon e CFC, criaram a campanha - Conta Conosco RS, visando arrecadar fundos financeiros para reverter em ajuda à população diretamente atingida pelas enchentes no Estado. Os valores já estão sendo distribuídos desde o início da semana, em 32 municípios, sob critério de divisão com base em população x estimativa de atingidos. Para cada município as entidades envolvidas designaram um representante para o levantamento das principais necessidades imediatas, entre os itens, colchões é um destaque, além de cobertores, toalhas, água potável, mantimentos e outros.

Na segunda-feira passada, o influenciador digital, Lucas Lima, conhecido como "Contador Revoltado", junto a outros nomes, se uniu à causa para a realização de uma live no Instagram para uma campanha em paralelo, também sob coordenação do Sescon-RS, CRCRS e demais entidades contábeis, nominada Conta Conosco Classe Contábil. Dessa vez, com o objetivo de ajudar na reestruturação de empresas contábeis atingidas, a meta foi estipulada em R$ 500 mil. Ao final da live, o grupo que reuniu mais de 60 figuras importantes da contabilidade brasileira, entre influenciadores digitais, empresas parceiras, CFC e CRCs de todo o País, arrecadou R$ 357 mil. Desde então, o valor segue crescendo.

"De todo o cenário caótico, a disposição da população em ajudar, mensagens e ações de solidariedade vêm nos trazendo esperança e aquecendo o coração em um momento tão crítico. Com certeza sairemos dessa como pessoas melhores! Estamos confiantes que em breve a meta que estabelecemos para as arrecadações será batida e poderemos ajudar o máximo de pessoas e empresas atingidas", destacou a presidente do Sescon-RS, Paula Dahmer.

As empresas que foram danificadas devem acessar o formulário de mapeamento nas páginas das entidades e preencher as informações solicitadas nele, para que em breve a equipe do Sescon e CRCRS possam entrar em contato para mais informações e sequência do processo.