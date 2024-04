Ação da Fadergs no Shopping Total auxilia contribuintes na declaração do IRPF

A Fadergs e o Shopping Total uniram forças para levar à população de Porto Alegre serviços gratuitos para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024, ano-base 2023. Os atendimentos serão realizados pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do Centro Universitário, das 10h às 17h deste sábado (27), no deck da loja 2056. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada.



As orientações serão realizadas pelos alunos de Ciências Contábeis com supervisão dos professores. Para atender ao público, os jovens passaram por visita técnica na Receita Federal e capacitação. “Tão importante quanto disponibilizar o serviço à população é engajar nossos alunos em prol de uma ajuda à sociedade. A partir dos conhecimentos adquiridos em aula, os estudantes são estimulados a resolver as dificuldades das pessoas”, salienta o professor Cláudio Soares, coordenador do NAF da Fadergs.



Na ocasião, serão aceitas doações voluntárias de 1kg de alimento não perecível. A arrecadação ajudará projetos sociais parceiros da Fadergs e do shopping. “O Total costuma realizar periodicamente atividades gratuitas de interesse do público. Esta parceria com a Fadergs vem para reforçar nosso compromisso com a comunidade”, diz Silvia Rachewsky, gerente Comercial e de Marketing do Total.



Com a ação, a Fadergs propicia aos estudantes, ainda, a valorização no currículo e contribui para a formação de profissionais qualificados e socialmente engajados. Pelo número de atendimentos anuais, o NAF da Fadergs é considerado o principal de Porto Alegre, tendo sido o único a comparecer na visita técnica deste ano da Receita Federal.



SERVIÇO



Orientação IRPF 2024, ano-base 2023;



Local: Shopping Total;



Dia 27/4;



Horário: das 10h às 17h;



Atendimento presencial por ordem de chegada, gratuito.