Dia do Profissional da Contabilidade traz à tona os desafios da profissão

"Trabalhemos, pois, bem unidos, tão convencidos de nosso triunfo, que desde já, consideramos 25 de abril o Dia do Contabilista Brasileiro". Com esta frase, dita no meio de um discurso de agradecimento a uma homenagem que recebia dos profissionais contábeis, o senador e Patrono dos Contabilistas, João Lyra, instituiu o Dia do Contabilista, prontamente adotado pela classe contábeis. Era o ano de 1926. Décadas depois, o Dia do Contabilista foi oficialmente instituído pela Lei Estadual nº 1.989, em 23 de maio de 1979. Contudo, é importante notar que, em 2012, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) optou por renomear a data como Dia do Profissional da Contabilidade, refletindo a evolução e modernização da profissão ao longo do tempo.

Comemorar esta data é mais do que um simples ato de celebração; é uma oportunidade para nós, contadores, promovermos a conscientização sobre sua importância e relevância para a sociedade. Podemos utilizar as redes sociais, por exemplo, para compartilhar informações, curiosidades, cases de sucesso, dicas úteis, orientações práticas e notícias relevantes relacionadas à contabilidade. Além disso, podemos criar conteúdos educativos, realizar enquetes interativas, responder às perguntas do público e enfatizar a importância da contabilidade para as empresas e para a sociedade em geral. Ao divulgarmos a nossa profissão, estamos contribuindo para a promoção da transparência, confiabilidade e eficiência do sistema financeiro. Através disso, mostramos a ação de apoiar o crescimento econômico sustentável e proteger os interesses públicos.

Esse dia representa um momento de reflexão, uma vez que a profissão contábil enfrenta diversos desafios atualmente. Entre eles, destacam-se a necessidade de adaptação à tecnologia e automação e a demanda por profissionais capazes de compreender e implementar eficientemente ferramentas que estão moldando o futuro da contabilidade. Ademais, as constantes mudanças nas leis e regulamentações fiscais exigem dos contabilistas uma atualização contínua e uma capacidade de interpretação ágil para garantir a conformidade e minimizar riscos para as organizações.

A crescente complexidade financeira decorrente da globalização dos negócios também é um desafio significativo, o que aumenta a necessidade de contabilistas que possuam habilidades técnicas e uma compreensão profunda dos aspectos globais. Além disso, o fortalecimento da ética e responsabilidade profissional é fundamental para garantir a confiança e a credibilidade da profissão contábil, promovendo uma cultura de integridade e transparência em suas práticas profissionais, reforçando a importância do código de ética e conduta profissional em todas as suas atividades.

Essa data também é propícia para estimular as escolas e as universidades a inspirarem os seus estudantes a uma compreensão mais aprofundada sobre a profissão contábil e a considerarem carreiras gratificantes nesta área. Podemos destacar que o mercado de trabalho nesse campo é amplo e diversificado, oferecendo uma variedade de oportunidades de carreira em diferentes setores e segmentos da economia.

O Dia da Contabilidade surge como uma oportunidade valiosa para dar visibilidade à profissão e explorar soluções alternativas. É uma ocasião para os profissionais contábeis se unirem em discussões construtivas, compartilharem melhores práticas e colaborarem na busca por abordagens inovadoras para os problemas enfrentados pela profissão. Ao fazê-lo, não apenas fortalecemos a resiliência da Contabilidade como campo de atuação, mas garantimos que continuemos a desempenhar um papel fundamental no progresso econômico e social.

Coordenador da gestão da Estácio RS