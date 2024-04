Contabilidade Consultiva aproxima profissional do cliente

O papel do contador está sendo ressignificado. Lançamentos contínuos em tabelas, cálculo de impostos e emissão de notas fiscais ficaram no passado, ou melhor, ficaram a cargo de sistemas tecnológicos que desempenham a função tão bem ou ainda melhor que mãos humanas. Análise de dados dos clientes, planejamento tributário e financeiro e elaboração de relatórios que embasem a assessoria em gestão de negócios passaram a ser o foco do profissional na chamada Contabilidade Consultiva, nicho de mercado que, cada vez mais, atrai os escritórios.

A nova especialidade permite que profissionais tenham uma relação mais próxima do cliente, auxiliando em novas estratégias de gestão, marketing e, até mesmo, em setores de qualidade e onboarding (processo de recepção, treinamento e adaptação de um novo profissional). Estar ao lado do gestor da empresa significa dar a ele apoio na tomada de decisões, o que costuma impactar positivamente na saúde da organização.

A nova função fica facilitada pelo tempo economizado com a adoção da tecnologia, permitindo ao profissional deixar a função tradicional e transferindo-o para dentro da empresa. O trabalho de consultoria passa a ser analítico, ou seja, com base nos dados geradores, é possível o auxílio na tomada de decisões estratégicas.

O nicho de mercado já está deixando de ser uma opção. A crescente modernização dos escritórios, com a chegada de plataformas e da Inteligência Artificial (IA), está estimulando a busca de adaptação, inclusive pelo risco de perda de clientes para concorrência. Não basta mais manter em dia as obrigações fiscais e contábeis. É preciso agregar valor para ampliar o leque de assessorados.

Com os processos internos sendo feitos por sistemas e plataformas, os profissionais tradicionais que se mantiverem fora da tendência tendem a perder espaço no mercado. Neste cenário, a IA passa a ter um papel de destaque nas rotinas. Ela permite realizar tarefas em diferentes graus de dificuldades. Em breve, avaliam os especialistas do mercado, será indispensável adotar o perfil consultivo para avançar no mercado.

Entre os benefícios da adoção da Contabilidade Consultiva, está a aproximação do profissional com o seu cliente, fazendo com que a familiaridade com os processos da empresa assessorada permita estabelecer, com maior facilidade, estratégias em direção às metas estabelecidas. O cliente passa a ver o contador como um forte aliado para impulsionar os objetivos da direção. O trabalho mais analítico e de apoio à gestão também traz maior retorno financeiro, uma vez que agrega uma importante função na prestação de serviço. Outro benefício é a precisão. Com a adoção de sistemas tecnológicos, as chances de erros em lançamentos ou perda de prazos são praticamente nulas.

Adotar o perfil consultivo, porém, não é tão simples. São precisos alguns requisitos, como a já destacada adoção de sistemas tecnológicos, além da qualificação da equipe. Treinar o grupo para utilizar as novas plataformas e entender a importância da seleção de dados será fundamental para esse trabalho de retaguarda. Para tanto, os escritórios podem se servir de outra tendência, a Contabilidade Contínua, que usa ferramentas que agilizam os processos internos.

De posse de relatórios consolidados, é o momento da análise e da proposição de estratégias. É preciso ainda, personalizar o atendimento ao cliente, conforme as necessidades pessoais e da empresa, com base no diagnóstico. A transformação de um escritório contábil exige o realinhamento de processos internos. O retorno, porém, pode ser rápido, fruto da importância que tomou para as empresas.