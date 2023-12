Reforma tributária traz desafios para a contabilidade

A Contabilidade tem, como uma das suas principais características, a permanente adaptação em função da profusão de publicação de normas. Outras adequações se dão em relação ao surgimento de demandas do mercado e também de tecnologias que venham a se somar no trabalho diário dos escritórios. No ano que termina, além das rotinas, a reforma tributária colocou profissionais da área ainda mais atentos. É um dos momentos mais desafiadores para a categoria.

O profissional da Contabilidade tem atuação importante na gestão das empresas. Seus serviços se dividem entre o exercício contábil, propriamente dito, mas, ainda, na previsão de problemas e atuação em parceria com os gestores, de forma a encontrar as melhores soluções e estratégias. As alterações tributárias que chegam com a proposta de reforma irão impactar as rotinas do cenário contábil brasileiro. A busca de conhecimento e adaptação deverão se tornar ações permanentes.

A reforma se apresenta como um desafio e, por outro lado, como uma oportunidade para as empresas de Contabilidade. Embora seja possível encontrar quem veja o exercício profissional com o único foco de lidar com burocracias e indicar pagamento de impostos cabíveis, agora chega o momento de mostra à sociedade a importância de um contador atualizado, reunindo subsídios para levar para o seu cliente.

Uma vez promulgada, o período de regulamentação da reforma será de muito estudo. As leis complementares demandarão dedicação e, depois disso, o acompanhamento da sua implantação até 2033. Nesse período, dois regimes seguem em paralelo, demandando capacidade, expertise, adaptação de cada empresa e cliente. Também demandará assessoramento tributário, treinamento de equipe e busca por eficiência. Se bem posicionados, contadores e empresas de Contabilidade serão estratégicos para um processo tranquilo de interpretação e implementação de mudanças.

Outra questão importante para o setor é a atualização da tabela do Simples Nacional, em defasagem desde 2018, e que permanece sob discussão. A mudança pode chegar para micros e pequenas empresas com o Projeto de Lei Complementar (PLP 108/2021). Uma vez aprovada a alteração, os limites de faturamento para enquadramento no Simples Nacional serão ampliados para microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. O projeto também propõe alterações nos anexos que tratam das alíquotas e da partilha do Simples Nacional, garantindo uma atualização contínua. Não há, ainda, qualquer indicativo de quando a proposta será colocada em debate.

A pauta não é meramente econômica. Embora cause prejuízo em toda economia, a não atualização penaliza empresas que buscam crescimento, o que, por consequência, pode gerar empregos e recolhimento de mais impostos. Com uma defasagem de 75,81%, calcula-se que a atualização significaria R$ 77 bilhões para os setores produtivos brasileiros, metade da arrecadação do Simples em 2022.

Os desafios para o próximo ano também chegam com as novas tecnologias. A digitalização já faz parte das rotinas contábeis, mas deverá manter o ritmo de aceleração. Novas plataformas que simplificam a gestão da empresa também demandarão atualização dos profissionais. Da mesma forma, a Inteligência Artificial (IA), que impacta todos os processos, permitindo a abertura de foco para novos em programas e estratégias.

Os processos contábeis e financeiros serão fortemente impactados pela IA, uma vez que ela permite automatizar tarefas repetitivas, como reconciliações e classificações de despesas.

A partir daí, as equipes podem focar mais em gestão, análises estratégicas e tomadas de decisão.