Imposto de Renda 2024: organize seus informes de rendimentos

Com a chegada de março, muitos brasileiros já começam a se preparar para cumprir com uma de suas obrigações anuais: a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Embora o prazo para a entrega oficial inicie apenas em 15 de março, é fundamental começar a organizar os informes desde já.

O informe de rendimentos, também conhecido como comprovante de rendimentos, é um documento essencial para a elaboração da declaração do IRPF.

Esse documento detalha os valores recebidos ao longo do ano por uma pessoa física, compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Sua emissão é obrigatória para aqueles que receberam rendimentos sujeitos à retenção do Imposto de Renda, incluindo tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

As fontes pagadoras, sejam elas empresas, corretoras de investimentos, bancos ou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), são responsáveis por fornecer esses informes de rendimentos aos contribuintes, documentos cruciais para que o declarante possa detalhar seus ganhos e descontos ao preencher a declaração de Imposto de Renda.

O informe de rendimentos não é apenas uma formalidade, mas uma ferramenta que permite aos contribuintes apresentar de forma transparente suas informações financeiras ao Fisco. Ele inclui não apenas os valores recebidos, mas os descontos, como imposto de renda retido na fonte, contribuições previdenciárias e outros descontos aplicáveis.

Diversas instituições emitem informes de rendimentos e é importante que os contribuintes estejam atentos aos prazos estabelecidos pela Receita Federal. Em geral, as empresas e fontes pagadoras devem fornecer esses documentos até o último dia útil de fevereiro. Este ano, portanto, os informes de rendimentos devem estar em posse dos contribuintes até o dia 29 de fevereiro, mas é possível que, na próxima semana, alguns com atrasos ainda sejam enviados.

Ao receber o informe de rendimentos, o recomendado é revisar cuidadosamente as informações apresentadas. Certifique-se de que todos os valores estejam corretos e em conformidade com sua realidade financeira. Caso identifique qualquer discrepância, entre em contato com a fonte pagadora para correções antes de iniciar a declaração do IR.

Organizar os informes de rendimentos antecipadamente não apenas facilita o processo de declaração, mas ajuda a evitar possíveis transtornos e correções de última hora.

Esteja atento aos prazos, mantenha seus documentos financeiros em ordem e comece o processo de declaração do Imposto de Renda de 2024 de maneira tranquila e organizada. Afinal, uma declaração precisa é a chave para evitar problemas futuros e assegurar o cumprimento de suas responsabilidades fiscais.

Professor de Contabilidade Financeira e Tributária no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)