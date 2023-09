IA ganha espaço na prevenção escândalos de governança corporativa

"A inteligência artificial funciona como uma curadoria para as informações", explica o gerente de produtos da Axur, Rodrigo Alves , destacando que a maior vantagem da IA na tomada de decisão é selecionar os contratos mais importantes a serem avaliados, por exemplo, com base em critérios personalizados para a empresa.

Ele afirma que a IA pode servir como uma ferramenta para aprimorar as práticas de governança corporativa, melhorando a eficiência operacional, a conformidade regulatória e a tomada de decisão. Com isso, o maior ganho é a possibilidade de combater e detectar fraudes.

A governança corporativa, um dos pilares do ESG (sigla para meio ambiente, social e governança), voltou a ser um dos principais assuntos em 2023 após grandes empresas se envolveram em escândalos. Com o lançamento de novas tecnologias, como a inteligência artificial (IA), esses problemas tendem a diminuir, segundo especialistas ouvidos pela Agência Estado .

Adoção da tecnologia exige cautela e deve incluir sistemas de controle

O diretor-executivo da C&S Projetos e Mercado, Bruno Siqueira, destaca que é importante deixar claro que a inteligência artificial (IA) é uma ferramenta e deve ser parte de uma abordagem mais ampla de uma boa governança, incluindo o uso de outros sistemas de controle.

Rodrigo Alves, da Axur, afirma que, embora a tecnologia faça o trabalho inicial na curadoria de dados, por exemplo, é importante haver trabalho humano posterior.

Ele ainda destaca que os dados a serem tratados devem ser personalizados, com a adição de critérios que direcionam para a necessidade da empresa. "Quanto mais genérico, mais arriscado é."

O especialista ainda destaca que o uso dos modelos abertos acaba sendo mais arriscado e impreciso. Por isso, a dica é que as empresas optem por domínios específicos em plataformas como o ChatGPT ou outras inteligências artificiais.

"Elas estão funcionando melhor do que as abertas, já que você entrega para ela uma base de dados mais filtrada e de qualidade do que todas as informações disponíveis na internet, por exemplo".

Siqueira ainda alerta que a IA está sujeita a falhas, por ter limitações, o que demonstra a necessidade de que o sistema de IA usado em governança seja regularmente auditado e atualizado, e que as pessoas continuem envolvidas no processo de supervisão.

"Algoritmos podem ser influenciados por dados imprecisos ou preconceituosos, e podem não ser capazes de capturar a totalidade de um problema complexo. Isso pode levar a relatórios que são imprecisos ou até mesmo enganosos", afirma Siqueira.

O presidente do Instituto Smart Business, Lorenzo Madrid, destaca que o uso da IA na governança corporativa segue sendo uma tendência no mercado, além da automação de processos e do uso de sistemas de tecnologia em tempo real.

Para ele, a blockchain (cadeia de dados que permite o compartilhamento de bens e informações em uma base segura e imutável) também se mostra forte no mercado, e já começa a ser usada nos chamados contratos inteligentes.