Mudanças para o MEI e as reflexões sobre a importância do contador

Kályta Caeteno

Head de Contabilidade na MaisMei

A alteração no sistema de emissão de notas fiscais pegou muitos MEIs de surpresa e chamou minha atenção para um ponto de vista comum dentro desse contexto: a importância de um contador, especialmente para um Microempreendedor Individual (MEI).

É comum ouvirmos que, sendo MEI, você consegue lidar com tudo sozinho, já que o modelo é "simplificado". Acontece que essa simplicidade pode se transformar em dor de cabeça, e foi exatamente isso que aconteceu quando o novo sistema de emissão de notas fiscais entrou em vigor.

Isso porque, no atual portal nacional, a lista de atividades utilizada é diferente da lista de CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), usada na emissão até então. A confusão e o uso incorreto dos códigos podem afetar o microempreendedor, principalmente aqueles que prestam serviços para outras empresas e emitem notas pelos serviços que realizam.

Agora, imagine que você, dono ou dona de um pequeno comércio, com um ajudante - às vezes nem isso - e toda produção por fazer. Quais as chances dessas pessoas deixarem um "detalhe" como esse passar?

E qual o impacto disso na rotina dela? Lembrando que estou falando do Microempreendedor Individual, que é quem mais tem dúvidas sobre a gestão de empresas.

É aí que entra o contador, o herói invisível das muitas empresas e que vive nos bastidores.

Como profissional da área, posso afirmar que o nosso papel, além de descomplicar as complexidades do sistema tributário, é poupar os donos e donas de negócios do estresse de tentar navegar e compreender as leis e códigos tributários sozinhos.

Pode acreditar, se você é MEI, você não está sozinho naquelas noites de insônia pensando como pode entender códigos e regulamentações fiscais.

A verdade é que os contadores têm um papel fundamental para muitos negócios, independente do estágio deles. Ao contrário do que se pensa, o olhar desse profissional pode ser importante antes do negócio apresentar problemas. O contador é, antes de tudo, alguém que ajuda o empreendedor a prevenir dores de cabeça.

Tornar o caminho menos complexo e mais seguro, atuando como um orientador: é assim que vejo a importância destes profissionais na rotina de quem tem um negócio. É muito importante entender essa atuação, substituindo a ideia de que o trabalho do contador se resume a números, planilhas e relatórios.

Meus colegas de profissão, apoiados pelas soluções que facilitam a gestão tributária e contábil, garantem que milhões de outras pessoas empreendedoras dediquem o seu tempo para o que realmente interessa: suas ideias, seus negócios e seus sonhos. Enquanto isso, os contadores estão cuidando dos detalhes que, para outras pessoas, pode ser um labirinto de complexidade.

Para finalizar essa reflexão, sugiro que você lembre que seu negócio pode ser ainda mais próspero com o apoio de um contador.

Mesmo que seu empreendimento seja pequeno, local e até um "negócio de garagem", a opinião de um profissional de contabilidade vai te proteger das armadilhas fiscais e abrir caminho para prosperar nessa jornada empreendedora.