É hora de acertar as contas com o Leão

Nos dias que antecedem a entrega da declaração do Imposto de Renda, é interessante uma mobilização em busca dos documentos e o que não encontrar já ir atrás de uma nova via. Outro ponto é cobrar também os informes de rendimentos das fontes pagadoras e instituições financeiras e recibos de pagamentos e compras.

"Sempre recomendamos que os contribuintes se antecipem, exemplo é a própria Confirp que já estruturou uma área específica para tratar o tema, providenciando para os clientes a elaboração, análise e entrega de sua declaração. Mas, o primeiro passo para esse trabalho começa com o próprio contribuinte que tem que separar o quanto antes os documentos e informações que servirão de base para o preenchimento desse documento", alerta o diretor-executivo da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos.

- ano base 2022 - começou no dia 15 de março e se estende até às 23:59:59s do dia 31 de maio. A Receita espera receber mais de 39,5 milhões de declarações. Assim, é importante as pessoas se organizarem para a entrega desse documento, evitando atrasos e erros no material, e

Por dentro do IR

*QUEM PRECISA DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA 2023?*

Contribuintes que receberam rendimentos tributáveis a partir de R$ 28.559,70 em 2022 provenientes de salário, aposentadoria, aluguel ou trabalho autônomo precisam entregar a declaração do Imposto de Renda 2023.

No entanto, ter rendimento tributável acima do valor-limite, não é a única regra. Confira abaixo quais são.

*É OBRIGADO A DECLARAR QUEM, EM 2022:*

 Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos;

 Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como rendimento de poupança ou FGTS) acima de R$ 40 mil;

 Teve ganho de capital (ou seja, lucro) na alienação (transferência de propriedade) de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto; é o caso, por exemplo, da venda de carro com valor maior do que o pago na compra;

- Teve isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;

 Realizou vendas na Bolsa de Valores que, no total, superaram R$ 40 mil, inclusive se isentas. E quem obteve lucro com a venda de ações, sujeitos à incidência do imposto. Valores até R$ 20 mil são isentos

 Tinha, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300 mil;

 Obteve receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 142.798,50;

 Quer compensar prejuízos da atividade rural de 2022 ou de anos anteriores;

 Passou a morar no Brasil em 2022 e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro de 2022

