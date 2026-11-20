Leticia Batistela,
Diretora do ICT/MPRS e presidente do comitê de impacto social do South Summit Brazil
Vejo o Rio Grande do Sul vivendo um momento importante de amadurecimento do seu ecossistema de inovação. Avançamos: fortalecemos parques tecnológicos, aproximamos universidades, empresas, poder público e startups e passamos a entender a inovação não apenas como tecnologia, mas como estratégia de desenvolvimento econômico.
Como cria desse ecossistema, acompanhei essa evolução por diferentes perspectivas: no associativismo, na liderança de entidades empresariais, na construção da ANCITI e, especialmente, à frente da Procempa. Ali, trabalhamos para transformar uma empresa pública de tecnologia em um hub de inovação, conectando o poder público a universidades, empresas e startups. Essa experiência reforçou uma convicção: inovar é conectar pessoas, conhecimento.
O Rio Grande do Sul tem ativos extraordinários: universidades de excelência, talentos, empresas consolidadas e parques tecnológicos relevantes. O desafio é integrar melhor essas forças para gerar oportunidades e valor para a economia gaúcha.
Precisamos avançar em três frentes. A primeira é superar iniciativas isoladas e construir uma estratégia articulada, com agendas comuns e cooperação. O ecossistema precisa funcionar como um sistema, não como uma soma de boas iniciativas.
A segunda é transformar conhecimento e tecnologia em negócios e produtividade. Isso exige fortalecer deeptechs, aproximar universidades e mercado, ampliar o acesso a capital e criar condições para que startups cresçam e conquistem mercados nacionais e internacionais.
A terceira é aproximar o setor público desse movimento. Estado e municípios podem ser indutores da inovação, usando desafios da gestão, compras públicas e parcerias para desenvolver soluções e abrir mercados.
Precisamos tratar a inovação como política de desenvolvimento de longo prazo, com governança, indicadores, continuidade e capacidade de execução.
Hoje, à frente do Instituto de Ciência e Tecnologia do Ministério Público do Rio Grande do Sul, sigo aproximando ciência, tecnologia, universidades, startups e setor público. A oportunidade é transformar a potência que já construímos em uma estratégia coordenada de desenvolvimento econômico.
O RS não precisa apenas de mais iniciativas de inovação. Precisa conectar seus ativos, ampliar sua ambição e transformar boas ideias em resultados. Inovação precisa gerar competitividade, oportunidades e melhorar a vida das pessoas.