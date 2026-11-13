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CapaEmpresas & NegóciosOpinião

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 12:43

Ninguém compra tudo o que você é

Felipe Schmitt-Fleischer, estrategista de marcas, palestrante e cofundador da Evolgo

Felipe Schmitt-Fleischer, estrategista de marcas, palestrante e cofundador da Evolgo

Felipe Schmitt/Arquivo Pessoal/JC
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Felipe Schmitt-Fleischer
Felipe Schmitt-Fleischer

Estrategista de marcas, palestrante e cofundador da Evolgo

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