Especial para o JC
Forçados a repensar a gestão das terras, os sojicultores gaúchos voltam a atuar como "agricultores", olhando as lavouras com novas cores, grãos e pastagens para ampliar o patamar bovino. A soja seguirá sendo a moeda forte, mas não mais o único alvo.
Três alternativas já se destacam neste horizonte de um novo circuito de lavouras e de diversidade de produção no Rio Grande do Sul: sorgo, canola e pecuária, assim como o modelo de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) sobressaem com recomendações de especialistas, agrônomos, representantes do setor rural e empresários.
Como a canola já vinha em expansão no Estado há pelo menos quatro ou cinco anos e a pecuária é uma atividade tradicional, a grande novidade deste momento e a aposta para o futuro é o sorgo.
Desvendando o mapa
Arte/JC
Apesar de o Estado já ter sido o maior produtor nacional, chegando a representar cerca de 30% da produção brasileira, o cereal definhou até desaparecer das lavouras. Isso ocorreu por não ter uma cadeia de produção estruturada como a da soja e por disputar a mesma janela de plantio.
"Com boa tolerância à seca, o sorgo é opção para regiões com distribuição irregular de chuvas ou períodos em que já há perspectiva de estiagem, por exemplo", afirma o engenheiro-agrônomo Albano Strieder, ressaltando que o cereal voltou a despertar o interesse dos agricultores gaúchos em diferentes regiões do Estado, há cerca de dois anos.
Strieder explica que o movimento está sendo impulsionado por dois fatores. Assim como a soja, o sorgo encontrou mercado na China, mas com destino "inusitado": a produção de bebidas alcoólicas. Nacionalmente, o impulsionador é o avanço das usinas de etanol de milho no Brasil. As mesmas empresas que moem milho para etanol também processarão sorgo, ampliando a demanda interna.
São Borja lidera renascimento do cultivo do cereal no Rio Grande do Sul
A volta do sorgo ao Rio Grande do Sul tem o município de São Borja como um forte candidato a ser a cidade escolhida como local de renascimento. Iniciados há dois anos, os primeiros plantios locais já brotaram com a estratégia de começar solucionando os entraves que expulsaram o grão do Estado.
Sem uma cadeia produtiva estruturada, logística nem comercial, o sorgo começou a desinteressar produtores. No município, a retomada foi justamente atraindo produtores ao oferecer transporte, armazenamento e comercialização integrados, empreitada que teve com início por iniciativa da Teichmann Agropecuária.
Há dois anos, a empresa resolveu semear o sorgo em parte das suas terras, tendo como seu destino a função mais básica: a alimentação animal. Em suas propriedades, decidiu retomar a antiga tradição e plantou, pela primeira vez, 1.800 hectares. A primeira colheita estimulou ainda mais o diretor da empresa, Leandro Teichmann.
O produtor decidiu liberar dois silos da empresa — que já estavam quase desocupados com as baixas produções da soja — para armazenar, sem custo, o grão de possíveis interessados em iniciar o plantio.
Somando as colheitas, o grupo ganhou fazendo também a comercialização juntamente com o resultado das suas próprias colheitas. "Nosso interesse é fomentar e criar uma cadeia para estimular a produção do grão, não necessariamente ganhar algo com isso no momento", afirma Teichmann.
Sorgo renasce com apoio local
ROGÉRIO FERNANDES/EMATER/DIVULGA??O/JC
A agropecuária recolhe a produção, geralmente pequena e em áreas reduzidas, e armazena o produto. Posteriormente, ele é vendido para uma beneficiadora ou para um frigorífico local. Atualmente, são entre 30 e 50 produtores que, conforme a época do ano, já confiam à empresa a sua incipiente produção. O número de interessados em aderir ao movimento, porém, cresce a cada dia.
"Essa rede de agricultores que voltam ao sorgo tem chamado a atenção de outros produtores locais. Todo dia liga alguém pedindo informações sobre plantio e querendo aderir também", comemora.