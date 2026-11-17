Especial para o JC

Forçados a repensar a gestão das terras , os sojicultores gaúchos voltam a atuar como "agricultores", olhando as lavouras com novas cores, grãos e pastagens para ampliar o patamar bovino. A soja seguirá sendo a moeda forte, mas não mais o único alvo.

Três alternativas já se destacam neste horizonte de um novo circuito de lavouras e de diversidade de produção no Rio Grande do Sul : sorgo , canola e pecuária , assim como o modelo de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) sobressaem com recomendações de especialistas, agrônomos, representantes do setor rural e empresários.

Como a canola já vinha em expansão no Estado há pelo menos quatro ou cinco anos e a pecuária é uma atividade tradicional, a grande novidade deste momento e a aposta para o futuro é o sorgo .

Desvendando o mapa Arte/JC

Apesar de o Estado já ter sido o maior produtor nacional, chegando a representar cerca de 30% da produção brasileira , o cereal definhou até desaparecer das lavouras. Isso ocorreu por não ter uma cadeia de produção estruturada como a da soja e por disputar a mesma janela de plantio.

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"Com boa tolerância à seca , o sorgo é opção para regiões com distribuição irregular de chuvas ou períodos em que já há perspectiva de estiagem , por exemplo", afirma o engenheiro-agrônomo Albano Strieder , ressaltando que o cereal voltou a despertar o interesse dos agricultores gaúchos em diferentes regiões do Estado, há cerca de dois anos.

Strieder explica que o movimento está sendo impulsionado por dois fatores. Assim como a soja, o sorgo encontrou mercado na China , mas com destino "inusitado": a produção de bebidas alcoólicas . Nacionalmente, o impulsionador é o avanço das usinas de etanol de milho no Brasil . As mesmas empresas que moem milho para etanol também processarão sorgo, ampliando a demanda interna .

São Borja lidera renascimento do cultivo do cereal no Rio Grande do Sul

A volta do sorgo ao Rio Grande do Sul tem o município de São Borja como um forte candidato a ser a cidade escolhida como local de renascimento. Iniciados há dois anos, os primeiros plantios locais já brotaram com a estratégia de começar solucionando os entraves que expulsaram o grão do Estado.