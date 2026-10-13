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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 00:50

Sucessão rural depende de renda para reter jovens

Família Wobeto, em Linha Brasil, interior de Crissiumal, foi da sucessão à escala e transformou o leite em negócio

Família Wobeto, em Linha Brasil, interior de Crissiumal, foi da sucessão à escala e transformou o leite em negócio

Vilarosafotografia/Divulgação/JC
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Ana Esteves
Especial para o JC*

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