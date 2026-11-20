Lucas Echel

Engenheiro de produção e associado do IEE

O que a reforma tributária tem a ver com engenharia de produção? Mais do que parece.

Ao longo da minha formação e experiência na gestão, aprendi a olhar a empresa como sistema. Produção, compras, vendas, finanças, pessoas e tecnologia podem estar separadas no organograma, mas não funcionam de forma independente. É por isso que acredito que a reforma tributária será um grande teste de visão sistêmica para as empresas.

Quando se fala em IBS, CBS e na transformação da tributação sobre o consumo, é natural direcionar o assunto ao fiscal, à contabilidade ou aos especialistas tributários. Eles terão papel técnico central. O erro é concluir que a reforma pertence apenas a essas áreas.

Uma decisão de compra, por exemplo, não poderá considerar apenas preço, qualidade, prazo e condição de pagamento. Créditos, documentação e conformidade do fornecedor também passam a interferir no resultado. O comprador não precisa se tornar especialista tributário, mas precisa compreender melhor o impacto de suas decisões.

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Isso vale para vendas e finanças. Preço, margem, tributação, créditos e fluxo de caixa estarão conectados. Sistemas precisarão ser parametrizados, cadastros precisarão estar corretos e informações geradas em uma área serão utilizadas por outra.

Aqui está uma lógica conhecida na engenharia de produção: aumentar a velocidade de uma máquina não significa aumentar a produtividade da fábrica. Se a etapa seguinte não absorver o ganho, apenas deslocamos o gargalo. A empresa funciona da mesma forma. Otimizar uma área não significa otimizar o negócio.

Há ainda uma aparente contradição. A reforma busca simplificar a tributação sobre o consumo, mas a transição exigirá convivência entre regras atuais e novas. Para chegar à simplificação, primeiro teremos de administrar mais complexidade.

Isso exigirá conhecimento técnico, mas também capacidade de enxergar conexões. Compras precisará conversar com Fiscal; Fiscal, com Financeiro; Financeiro, com Comercial; Comercial, com Tecnologia. E a liderança precisará compreender essas interfaces sem perder de vista o resultado da empresa como um todo.

A reforma tributária começa no imposto. A preparação para ela começa quando a empresa aprende a enxergar a si mesma como um sistema.