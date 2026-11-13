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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 12:43

O fim da escala 6x1 desafia a gestão

Wagner-Siqueira é presidente do CRA-RJ

Wagner-Siqueira é presidente do CRA-RJ

Tiberius Drumond/Divulgação/JC
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Wagner Siqueira
Wagner Siqueira

Presidente do CRA-RJ

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