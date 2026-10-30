Frizzo Urbanismo institui Conselho Consultivo para fortalecer governança e acompanhar expansão

Com a segunda geração firmada na direção, a Frizzo Urbanismo vem consolidando sua estrutura de governança para acompanhar o crescimento e a maior complexidade das operações. Com a participação de conselheiros externos, avaliação de riscos, aprovação de investimentos e novos critérios para decisões táticas, a empresa atualiza seu planejamento estratégico, implementa um Conselho Consultivo e prepara sua estrutura para novos ciclos de expansão.

O plano de governança atual foi criado em 2005 e aprimorado ao longo dos anos. A segunda geração da família, formada por Rossano, Alexandre e Marcelo Frizzo, está à frente dos negócios há mais de dez anos, em uma transição conduzida gradualmente pelo fundador, Ovídio Frizzo. Agora, o foco está menos na transferência de responsabilidades e mais na evolução dos processos de decisão, com a formalização de papéis ligados à gestão, à sociedade e às instâncias de governança.

Como parte desse movimento, a Frizzo também criou um plano de imersão voltado à terceira geração da família. A iniciativa busca aproximar os familiares da história, da cultura e da operação da empresa, preparando-os para um possível envolvimento futuro nos negócios. Para Alexandre Frizzo, sócio-proprietário da urbanizadora, preservar os valores construídos ao longo da trajetória é fundamental para a continuidade da empresa. “Nós realmente queremos preservar os valores que sempre estiveram presentes na nossa trajetória. Com a estrutura preparada para esses projetos maiores que estão por vir, vamos necessitar de decisões mais complexas”, conta.

Com atuação iniciada em 1988, a Frizzo soma 38 anos de experiência no desenvolvimento de empreendimentos urbanos em Porto Alegre e Viamão. Ao longo desse período, foram mais de 30 empreendimentos, que totalizam mais de 1,3 milhão de metros quadrados urbanizados. Guiada pelo compromisso com a qualidade urbanística e com as pessoas, a empresa busca ir além da criação de loteamentos, investindo no desenvolvimento de bairros saudáveis e organizados, que promovam segurança, pertencimento, liberdade e bem-estar. A atuação também considera a preservação ambiental, o planejamento responsável e a construção de vínculos com as comunidades.

Entre os principais públicos atendidos estão famílias que buscam terrenos para moradia e compradores interessados em imóveis como investimento. Para isso, a empresa aposta em soluções de urbanismo e infraestrutura horizontal que conciliam desenvolvimento e preservação ambiental, como pavimentação permeável, estações de tratamento de esgoto e manutenção de áreas verdes e espaços naturais de convivência. A Frizzo também foi pioneira na implantação de associações de moradores em bairros novos, com gestão privada de serviços e segurança, além de oferecer financiamento próprio de longo prazo e atendimento por meio de uma central própria de relacionamento com o cliente.

A ampliação das operações reforça a necessidade de processos mais estruturados para orientar as decisões e garantir a continuidade do negócio. “À medida que os anos vão passando e nós vamos expandindo, nossas decisões precisam estar mais apoiadas em critérios, responsabilidades e planejamento. Essa nova governança que instalamos aqui vai nos ajudar a avaliar essas oportunidades e garantir que o crescimento ocorra de forma organizada, mas sem perder a nossa essência, que é de ser uma empresa realmente muito próxima do seu cliente”, explica Frizzo.

Atualmente, a empresa atua em Porto Alegre, na Região Metropolitana e no Vale do Paranhana, com empreendimentos em diferentes etapas, entre obras, lançamentos e projetos futuros. Em Porto Alegre, um dos destaques é a nova etapa do loteamento Verdes Campos, considerado referência na implantação da gestão privada em bairros novos.