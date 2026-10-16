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CapaEmpresas & NegóciosEm Pauta

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 13:23

Piccadilly celebra 71 anos com expansão e reposicionamento estratégico

Original da cidade germânica Igrejinha, a marca inicia nova fase com unidades, projetos e produtos

Original da cidade germânica Igrejinha, a marca inicia nova fase com unidades, projetos e produtos

Piccadilly/DIVULGAÇÃO/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
No ano em que completa seu 71º aniversário, a Piccadilly, uma das maiores empresas do setor calçadista feminino no País, se prepara para um novo momento em sua história. O fortalecimento das áreas de Produto e Marketing, lançamento de novos produtos e projetos e o avanço nacional da rede de franquias são os pilares que estruturam essa nova fase de expansão e reposicionamento.

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