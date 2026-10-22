Instituto Cyrela revitaliza espaço de atendimento a crianças em Porto Alegre

Em setembro, a Associação Beneficente Lar de São José, localizada no bairro Santana, em Porto Alegre, ganhou novas cores, ambientes renovados e paisagismo revitalizado. A transformação foi resultado da edição de 2026 do Dia da Ação Voluntária (DAV), iniciativa anual promovida pelo Instituto Cyrela que reuniu cerca de 50 voluntários em um mutirão de melhorias. A instituição atende aproximadamente 180 crianças e desenvolve atividades fundamentais de acolhimento, convivência e suporte ao desenvolvimento infantil.

Para garantir a qualidade e a segurança das intervenções, as ações foram organizadas em etapas. Antes do início das atividades voluntárias, equipes contratadas pelo próprio Instituto Cyrela realizaram a colocação prévia de grama na área externa. Com a estrutura básica pronta, o grupo de voluntários atuou renovando a pintura interna e externa do imóvel, organizando jardins e qualificando os espaços de lazer. As melhorias transformaram o local de trabalho diário das equipes sociais e educacionais, proporcionando um ambiente mais seguro e acolhedor para as rotinas das crianças.

A escolha do Lar de São José para receber a edição de 2026 seguiu critérios alinhados às prioridades do Instituto Cyrela, como o atendimento contínuo ao público infantil, a disponibilidade de infraestrutura para receber as equipes e a existência de demandas concretas por reformas físicas. O objetivo central é apoiar organizações comunitárias que desempenham papel relevante, mas que necessitam de suporte para adequar suas instalações às atividades diárias.

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Aron Zylberman, diretor do Instituto Cyrela, ressalta que as transformações promovidas pelas reformas vão além do contexto estético e possuem um papel essencial para o público atendido. “Uma nova pintura, um equipamento adequado ou um espaço mais acolhedor podem estimular a permanência e a dedicação aos estudos. É sobre despertar o prazer de estar na escola e criar condições mais favoráveis à aprendizagem. Por isso, olhamos para o impacto não apenas pelas melhorias realizadas, mas pelo potencial que elas têm de contribuir para a experiência e o desenvolvimento de quem utiliza esses espaços”, afirma.

Realizado há mais de dez anos de forma contínua, o Dia da Ação Voluntária também ocorreu nas regionais de São Paulo e do Rio de Janeiro. A mobilização promove um esforço conjunto que reúne colaboradores do grupo, fornecedores parceiros e moradores das comunidades vizinhas. O objetivo é responder às necessidades reais de instituições sociais, unindo diferentes setores da sociedade em torno do enfrentamento de desafios sociais históricos.

A convivência proporcionada pelo mutirão permite que os profissionais conheçam de perto o dia a dia, a dedicação e os desafios enfrentados pelo terceiro setor. Essa aproximação mostra como a união entre voluntários, iniciativas privadas e lideranças comunitárias locais podem gerar impacto positivo para o trabalho de educadores e cuidadores.

“Ampliar o alcance desta iniciativa passa por continuar fomentando essa cultura e reforçando a importância de cada participação. Doar um dia do ano para se dedicar ao próximo pode parecer um gesto simples, mas representa um grande compromisso coletivo”, salienta Zylberman.

A iniciativa em Porto Alegre reflete a atuação do Instituto Cyrela, fundado em 2011 para gerir e estruturar os investimentos sociais do Grupo Cyrela. A organização atua em parceria com o setor público, instituições de ensino e entidades locais para beneficiar trabalhadores, alunos, creches, organizações sociais e comunidades vizinhas aos empreendimentos da empresa.

Com o propósito central de “fazer o bem”, o Instituto coloca a educação como principal motivação de suas ações, na qual combina projetos pedagógicos com melhorias na qualidade de vida urbana. A revitalização do Lar de São José entra nessa estratégia ao criar espaços funcionais que garantem condições adequadas de acolhimento e convivência.