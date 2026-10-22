Instituto Cyrela revitaliza espaço de atendimento a crianças em Porto Alegre

Em setembro, a Associação Beneficente Lar de São José, localizada no bairro Santana, em Porto Alegre, ganhou novas cores, ambientes renovados e paisagismo revitalizado. A transformação foi resultado da edição de 2026 do Dia da Ação Voluntária (DAV), iniciativa anual promovida pelo Instituto Cyrela que reuniu cerca de 50 voluntários em um mutirão de melhorias. A instituição atende aproximadamente 180 crianças e desenvolve atividades fundamentais de acolhimento, convivência e suporte ao desenvolvimento infantil.
Para garantir a qualidade e a segurança das intervenções, as ações foram organizadas em etapas. Antes do início das atividades voluntárias, equipes contratadas pelo próprio Instituto Cyrela realizaram a colocação prévia de grama na área externa. Com a estrutura básica pronta, o grupo de voluntários atuou renovando a pintura interna e externa do imóvel, organizando jardins e qualificando os espaços de lazer. As melhorias transformaram o local de trabalho diário das equipes sociais e educacionais, proporcionando um ambiente mais seguro e acolhedor para as rotinas das crianças.
A escolha do Lar de São José para receber a edição de 2026 seguiu critérios alinhados às prioridades do Instituto Cyrela, como o atendimento contínuo ao público infantil, a disponibilidade de infraestrutura para receber as equipes e a existência de demandas concretas por reformas físicas. O objetivo central é apoiar organizações comunitárias que desempenham papel relevante, mas que necessitam de suporte para adequar suas instalações às atividades diárias.
Aron Zylberman, diretor do Instituto Cyrela, ressalta que as transformações promovidas pelas reformas vão além do contexto estético e possuem um papel essencial para o público atendido. “Uma nova pintura, um equipamento adequado ou um espaço mais acolhedor podem estimular a permanência e a dedicação aos estudos. É sobre despertar o prazer de estar na escola e criar condições mais favoráveis à aprendizagem. Por isso, olhamos para o impacto não apenas pelas melhorias realizadas, mas pelo potencial que elas têm de contribuir para a experiência e o desenvolvimento de quem utiliza esses espaços”, afirma.
Realizado há mais de dez anos de forma contínua, o Dia da Ação Voluntária também ocorreu nas regionais de São Paulo e do Rio de Janeiro. A mobilização promove um esforço conjunto que reúne colaboradores do grupo, fornecedores parceiros e moradores das comunidades vizinhas. O objetivo é responder às necessidades reais de instituições sociais, unindo diferentes setores da sociedade em torno do enfrentamento de desafios sociais históricos.
A convivência proporcionada pelo mutirão permite que os profissionais conheçam de perto o dia a dia, a dedicação e os desafios enfrentados pelo terceiro setor. Essa aproximação mostra como a união entre voluntários, iniciativas privadas e lideranças comunitárias locais podem gerar impacto positivo para o trabalho de educadores e cuidadores.
“Ampliar o alcance desta iniciativa passa por continuar fomentando essa cultura e reforçando a importância de cada participação. Doar um dia do ano para se dedicar ao próximo pode parecer um gesto simples, mas representa um grande compromisso coletivo”, salienta Zylberman.
A iniciativa em Porto Alegre reflete a atuação do Instituto Cyrela, fundado em 2011 para gerir e estruturar os investimentos sociais do Grupo Cyrela. A organização atua em parceria com o setor público, instituições de ensino e entidades locais para beneficiar trabalhadores, alunos, creches, organizações sociais e comunidades vizinhas aos empreendimentos da empresa.
Com o propósito central de “fazer o bem”, o Instituto coloca a educação como principal motivação de suas ações, na qual combina projetos pedagógicos com melhorias na qualidade de vida urbana. A revitalização do Lar de São José entra nessa estratégia ao criar espaços funcionais que garantem condições adequadas de acolhimento e convivência.