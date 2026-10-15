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CapaEmpresas & NegóciosTrabalho

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 10:49

Shoppings preveem aumento de custos e disputa por comissões com fim da escala 6x1

O setor encerrou 2025 com 124.791 lojas e a geração de quase 1,1 milhão de postos de trabalho diretos

O setor encerrou 2025 com 124.791 lojas e a geração de quase 1,1 milhão de postos de trabalho diretos

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Agências
No setor de shopping centers, cujo faturamento anual é estimado em R$ 200,9 bilhões, há um consenso: o fim da escala 6x1 trará mais custo para lojistas e maior disputa por comissões pelos vendedores. Segundo empresários ligados ao setor, o impacto será sentido sobretudo pelos lojistas menores, que têm entre dois e cinco funcionários.
"Uma loja ou uma indústria com centenas de funcionários tem uma dinâmica de escala que permite gerenciar (o impacto da mudança) e sofrer pouco no seu custo final com o trabalhador. Mas no caso dos shoppings, quase 60% dos lojistas são pequenos, com três a cinco funcionários", afirmou à reportagem Glauco Humai, presidente da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers).

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