Confira os livros da semana

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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 20:29
Arte/JC
Cinco anos após a primeira edição, Nova Economia: entenda por que o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro, de Diego Barreto, ganha uma edição atualizada diante das mudanças ocorridas no cenário econômico e tecnológico. O livro parte da questão de como profissionais e empresas podem atuar em um ambiente marcado pela transformação constante.
A nova edição aborda a expansão da inteligência artificial, as mudanças provocadas pelas plataformas digitais e a velocidade das transformações nos mercados e nas relações de trabalho. A partir desse contexto, Barreto defende que compreender as forças da Nova Economia não é suficiente. Para o autor, é necessário adaptar-se a elas.
A obra discute o papel dos líderes nesse processo e a necessidade de rever modelos de pensamento antes de promover mudanças nas organizações. Também trata da formação profissional baseada na combinação de diferentes modelos mentais, em vez da concentração em uma única especialidade. Para as empresas, a incerteza é apresentada como elemento que pode ser incorporado às estratégias de negócio.
Barreto é sócio e CEO do iFood e Head do ecossistema Prosus na América Latina. Formado em Direito pela PUC-SP, possui MBA pelo IMD Business School.